Bronzluğunuz kışın da devam etsin!

Güneş ışınlarına kendimizi bıraktığımız, bronzlaştıcı kremlerle cildimizi beslediğimiz güzel yaz günleri geride kaldı. Bronzluğun sadece yaza özel olmadığı kışın da devam edebileceğini biliyor musunuz? Birkaç tüyo ile ten renginizi tüm mevsimlere yayabilirsiniz.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Güneş ışınları cildin üst tabakasını gerginleştirerek deriye nüfus eder. Cildinizi daima nemli tutarak bronzluğunuzu devam ettirebilirsiniz. Bronz tonlar içerek vücut yağı veya losyonlardan destek alabilirsiniz.

KESELENMEYİN

Kese yapmak cildin üst tabakasındaki ölü derileri atar ve bebek gibi bir cilde ulaşmanızı sağlar. Kalıcı bronzluk için bir süre keseye veda edeceksiniz. Bedeninizi daha yumuşak lifler ile temizleyebilirsiniz.

HAVUÇ TÜKETİN

Havuç beta karoten içerir, özetle havuç yiyen kişi bronzluğunu uzun süre muhafaza eder diyebiliriz. Bunun yanı sıra; tatlı patates, kırmızı biber ve kayısı da bronzluğun uzun sürmesini sağlayan yiyeceklerdir. Mutfağınızda bu besinlere yer açmalısınız.

ILIK SU İLE DUŞ ALIN

Kış aylarında bunu uygulamak zor olabilir ancak havalar iyice soğuyana kadar fırsatı değerlendirebilirsiniz. Ilık su veya soğuya yakın su cildi diri tutar. Uzun süreli bronzluk için duş alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz.

BRONZ MAKYAJ YAPIN

Makyaj kadınları hem güzelleştirir hem de istediğiniz bölgede illizyon oluşturmanızı sağlar. Makyaj malzemelerinizi bronz tonlarda seçebilirsiniz. Bronz ışıltılar içeren far, allık veya ruj ile tatilden yeni gelmiş gibi görünebilirsiniz.



