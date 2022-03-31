Bruce Willis'in yakalandığı afazi hastalığı nedir? Ünlü oyuncunun ailesi tarafından yapılan açıklama sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bruce Willis'in yakalandığı afazi hastalığı nedir? Afazi hastalığının belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BRUCE WİLLİS'İN YAKALANDIĞI AFAZİ HASTALIĞI NEDİR?

Afazi hastalığının diğer adı söz yitimi hastalığıdır.

Afazi hastalığı, beyin hasarı sonucu oluşan ve dil işlevlerinin bozulması veya tamamen kaybolması anlamına gelen bir kognitif fonksiyon bozukluk olarak tanımlanmaktadır.

Hastalarda inme sonucu beyin damarlarında tıkanma, parankim kanaması ve subaraknoid kanama gibi çeşitli nedenlerden ötürü çeşitli motor, duyusal ve kognitif fonksiyon bozuklukları görülür.

AFAZİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, okuma-yazma gibi becerilerin gerçekleştirilememesi sorunu olan afazi, genellikle inme veya travma sonucu ortaya çıkar.

Afazi sonrası kişinin planlama, basit etkinlikleri yerine getirme, problem çözme ve karar verme becerileri de etkilenebilir.

Afazisi olan kişi bir işe nereden ve nasıl başlayacağını belirlemekte, o işi yerine getirmek için gerekli basamakları oluşturmakta güçlük yaşayabilir.

AFAZİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Afazinin tipi, şiddeti ve hangi olaya bağlı olarak ortaya çıktığının bilinmesi, uygulanacak tedavi protokolü ve prognoz takibi açısından önemlidir. Afazinin tanısında çeşitli testler kullanılır. Bu testlerde spontan konuşma, anlama, okuma, yazma, tekrarlama ve isimlendirme fonksiyonları değerlendirilir. Afazinin tedavi ve rehabilitasyonu konusunda bugüne kadar çeşitli yöntemler denenmiştir. Bunlar arasında çeşitli ilaç tedavileri ve konuşma terapileri yer almaktadır. Bazı hastalarda sadece konuşma terapisi, bazı hastalarda ise hem konuşma hem de ilaç tedavisi birlikte denenmiştir.

Afazili hastalarda tek başına medikal tedavinin etkinliği bilinmemektedir. Oysa konuşma terapistleri ülkemizde az sayıda bulunmakta ve çoğu hasta bu terapiden faydalanamamaktadır.



