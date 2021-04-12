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Bruksizm tedavisinde çözüm uyku sürecinde saklı!

12.04.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında diş sıkma ve diş gıcırdatma isimleriyle bilinen bruksizm, gece boyunca sıkılan dişlerin ağız sağlığını bozması olarak özetlenebilir. Uyku bozukluğu nedeniyle yaşanan bruksizm tedavisinde hangi yollara başvurmak gerekir?

Bruksizm tedavisinde çözüm uyku sürecinde saklı!

Halk arasında diş sıkma ve gıcırdatma olarak da bilinen 'Bruksizm' hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dr. Büşra Doğan, gece boyunca sıkılan dişler, ağız ve diş sağlığını bozduğu gibi sebebinin de uyku bozukluğu olabileceğini söyledi.

Bruksizmin sebepleri, zararları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler paylaşan Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Büşra Doğan diş sıkma ve gıcırdatmanın, dünya genelinde sıkça rastlanan bir sağlık problemi olduğunu belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Büşra Doğan, “Tıbbi olarak bruksizm olarak adlandırılan bu diş gıcırdatma ara sıra olduğu zamanlarda genellikle zarar vermez, ancak düzenli olarak diş gıcırdatma gerçekleştiğinde dişler zarar görebilir ve diğer ağız sağlığı sorunları ortaya çıkabilir.” dedi.

Diş sıkmanın; genellikle uyku sırasında ortaya çıkmakta olup, stres ve endişe kaynaklı olmakla beraber, eksik veya çarpık dişlerden de kaynaklanabildiğini ifade eden Doğan, yapılan son araştırmalara göre uyku bozukluklarının da yine diş sıkma veya gıcırdatmaya sebep olabildiğini belirtti.

BRUKSİZM NASIL ANLAŞILIR?

Diş sıkma veya gıcırdatmanın genellikle uyku sırasında meydana geldiğini söyleyen Doğan, “Çoğu insan farkında değildir. Bununla birlikte, uyandığınızda sürekli bir baş ağrısı veya ağrılı çene, bruksizmin açık bir belirtisidir. Bazı durumlarda, kronik diş sıkma veya gıcırdatma, dişlerin kırılmasına, gevşemesine veya kaybına neden olabilir. Kronik diş sıkma, dişleri köklerine kadar kadar aşındırabilir ve bunun sonucunda köprüler, kronlar, kanal tedavileri, implantlar, kısmi protezler ve hatta tam protezler gerekebilir.” diye konuştu.

Diş sıkmanın, sadece dişlere zarar verip diş kayıplarına neden olmakla kalmayarak, aynı zamanda çene eklemi problemlerine de sebep olabileceğini ve hatta yüzünüzün görünümünü değiştirebileceğini belirten Doğan, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları için uyardı.

BRUKSİZM NASIL GEÇER?

Bruksizm tedavisi noktasında diş hekiminizin, dişlerinizi uyku sırasında gıcırdatmaya karşı korumak için size bir gece plağı takabileceğini belirten Doğan, “Stres dişlerinizi gıcırdatmanıza neden oluyorsa, doktorunuza veya diş hekiminize stresi azaltacak seçenekleri sorabilirsiniz. Stres danışmanlığına katılmak, bir egzersiz programına başlamak, bir fizyoterapiste gitmek, sunulabilecek seçeneklerden bazılarıdır. Diş sıkmaya bir uyku bozukluğu neden oluyorsa, onu tedavi etmek diş sıkma alışkanlığını azaltabilir veya ortadan kaldırabilir.” şeklinde konuştu.

Hastaların diş gıcırdatmayı durdurmasına yardımcı olacak diğer tavsiyeler hakkında da konuşan Doğan, ipuçlarını şu şekilde sıraladı:

  • Kola, çikolata ve kahve gibi kafein içeren yiyecek ve içeceklerden kaçının veya bunları azaltın.
  • Alkolden uzak durun. Diş sıkma veya gıcırdatma, alkol tüketiminden sonra yoğunlaşma eğilimindedir.
  • Kalem gibi objeleri çiğnemeyin. Çene kaslarınızın kenetlenmeye daha fazla alışmasını sağladığı ve dişlerinizi gıcırdatmayı artırdığı için çok fazla sakız çiğnemekten kaçının.
  • Dişlerinizi sıkmama veya gıcırdatma konusunda kendinizi eğitin. Gün içinde sıktığınızı veya gıcırdattığınızı fark ederseniz, dilinizin ucunu dişlerinizin arasına yerleştirin. Bu uygulama, çene kaslarınızı gevşemek için eğitir.
  • Kulak memenizin önünde yanağınıza sıcak bir bez tutarak gece çene kaslarınızı gevşetin.
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