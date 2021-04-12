Bruksizm tedavisinde çözüm uyku sürecinde saklı!

Halk arasında diş sıkma ve gıcırdatma olarak da bilinen 'Bruksizm' hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dr. Büşra Doğan, gece boyunca sıkılan dişler, ağız ve diş sağlığını bozduğu gibi sebebinin de uyku bozukluğu olabileceğini söyledi.

Bruksizmin sebepleri, zararları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler paylaşan Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Büşra Doğan diş sıkma ve gıcırdatmanın, dünya genelinde sıkça rastlanan bir sağlık problemi olduğunu belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Büşra Doğan, “Tıbbi olarak bruksizm olarak adlandırılan bu diş gıcırdatma ara sıra olduğu zamanlarda genellikle zarar vermez, ancak düzenli olarak diş gıcırdatma gerçekleştiğinde dişler zarar görebilir ve diğer ağız sağlığı sorunları ortaya çıkabilir.” dedi.

Diş sıkmanın; genellikle uyku sırasında ortaya çıkmakta olup, stres ve endişe kaynaklı olmakla beraber, eksik veya çarpık dişlerden de kaynaklanabildiğini ifade eden Doğan, yapılan son araştırmalara göre uyku bozukluklarının da yine diş sıkma veya gıcırdatmaya sebep olabildiğini belirtti.