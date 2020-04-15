HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 17:50 | Son Güncelleme

Trabzon'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73), düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazede sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarı anonsları yapıldı.

BTP Lideri Haydar Baş, memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Akçaabat ilçesindeki özel hastanede 4 gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı. Haydar Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi ise, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Haydar Baş için Ortahisar ilçesi Yeni Mahalle'deki sahil fuar alanında ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Polis ekipleri tören alanının çevresini bariyerlerle çevirirken, belediye ekipleri de alanda dezenfekte çalışması yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için alanda vatandaşların duracağı alanlar işaretlendi. Cenazeye katılanlar da sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Bariyerlerle çevrili alana aile fertleri, protokol ve partililer alınırken, bariyer alanı dışında ise çok sayıda kişi cenaze törenini takip etti. Cenazede sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarı anonsları yapıldı.

akcabat

OĞLU KILDIRDI

Genel Başkan Haydar Baş'ın tabutunun üstüne, İmam Ali Türbesi türbedarı tarafından sağlığında kendisine hediye edilen örtü serildi. Cenazeyi ise oğlu Osman Baş kıldırdı. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, BTP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Lütfullah Önder ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

haydarbas

ŞEHİTLİK TEPESİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazının ardından kalabalık, naaşı cenaze aracına kadar omuzlarda taşıdı. Bu sırada sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi. Haydar Baş'ın cenazesi, Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'nde toprağa verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birinci derece akrabaları ile din görevlilerinin girişine izin verildiği defin alanına cenazeye katılanlar alınmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
Karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldüKarantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
Taksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyorTaksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor
Anahtar Kelimeler:
Trabzon BTP Lideri Haydar Baş Haydar Baş

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde büyük başarı! Türkiye'de başka yok

Koronavirüs tedavisinde büyük başarı! Türkiye'de başka yok

İşte İstanbul'da koronavirüs savaşı

İşte İstanbul'da koronavirüs savaşı

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Cüneyt Özdemir ile troll arasında ilginç diyalog! Fatih Portakal ile karıştırınca...

Cüneyt Özdemir ile troll arasında ilginç diyalog! Fatih Portakal ile karıştırınca...

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'istifa' açıklaması!

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'istifa' açıklaması!

Tartışma yaratan 0.021 oranı! Ateş Kara açıklık getirdi

Tartışma yaratan 0.021 oranı! Ateş Kara açıklık getirdi

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Habertürk'teki programa yellenme sesi damga vurmuştu! Açıklama geldi

Habertürk'teki programa yellenme sesi damga vurmuştu! Açıklama geldi

Diğer Haberler
Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD - Kandilli son depremler

Hatay'da korkutan deprem!

Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü

Karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü

Yurtdışı uçuşları ne zaman açılır? Dış hatlar ne zamana kadar kapalı?

Yurtdışı uçuşları ne zaman açılır?

İstanbul’da eczaneler saat kaçta kapanacak? Eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Son dakika: TEM bağlantı yolunda feci kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu

TEM'de feci kaza!

RTÜK'ten FOX TV kararı! 3 kez program durdurma cezası

RTÜK'ten FOX TV kararı! 3 kez program durdurma cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.