Bu 11 ilacı kullananlar dikkat! İsim isim açıklandı... İlaçların içine bakın ne koymuşlar

Milyonlarca insanın iyileşmek için kullandığı ilaçlarda bile hile çıktı. Geçtiğimiz yıl ele geçirilen çok sayıda sahte kanser ilaçlarının ismi açıklandı. Üstelik bu ilaçlar hem eczanelerden hem de internetten satıldı. İnsan canını hiçe sayan canilerin sahte kanser ilaçlarının içine ucuz ağrı kesiciler koydukları da belirlendi. İşte ilaçların isimleri...

Ufuk Dağ

Geçtiğimiz yıl Jandarma ekiplerinin aldığı ihbar sonucunda başlatılan soruşturma, Ümraniye'de milyonlarca kutu sahte kanser ilacının yakalanmasıyla tamamlanmıştı. Olaya ilişkin yürütülen Savcılık soruşturması tamamlanırken, hazırlanan iddianamede 9 kişi tutuklu şüpheli için 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Yapılan baskında 5 milyon kutunun üzerinde sahte ilaç ele geçirilirken, Türkiye'de internet ve eczaneler üzerinden satışa sunulan sahte ilaçların listesi de ortaya çıktı.

İNCELEME TALİMATI VERİLDİ

OnlarTV'den Murat Ağırel'in haberine göre, savcılık soruşturmasının yanı sıra konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatılırken, söz konusu sahte ilaçların Türkiye'de hangi şehirlerde dolaşıma sokulduğunun tespiti için inceleme talimatı verildi.

BU 11 İLACI KULLANANLAR DİKKAT

İşte Türkiye'de dağıtıma çıkarılan 11 sahte ilaç...

Dostinex – Sütü baskılama tedavisi – 6000 kutu

Venofer – Hemodiyaliz hastaları – 1000 kutu

Pregnyl – Kısırlık tedavisi – 10.000 kutu

Cellcept – Böbrek, karaciğer, kalp nakli sonrası kullanım – 2 milyon adet

Rivotril – Anksiyete giderici – 60.000 adet

Femara – Meme kanseri tedavisi – 100.000 adet

Venetoclax – Kronik lenfositik lösemi – 40.000 adet

Xalkori – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

Phesgo – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

Xgeva – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

Blincyto – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

KANSER İLAÇLARININ İÇİNE BAKIN NE KOYDULAR

Soruşturma aşamasında bu çetelerin irtibatta olduğu ve mesleğini kötüye kullanan ecza depoları ile eczaneler incelemeye alınırken, Jandarma ekiplerinin baskınında ele geçirilen milyonlarca kutu ilaca yönelik yapılan laboratuvar araştırmalarında kanser ilaçlarının içerisine ağrı kesicilerde kullanılan parasetamol gibi ucuz fiyata temin edilebilen bileşenler koyulduğu tespit edildi.

"SOSYAL MEDYADAN İLAÇ SATIN ALMAYIN"

Sahte ilaçların bir kısmının ecza depoları ve eczaneler arasından piyasaya sokulduğu ancak büyük bölümünün, piyasa ortalamasının oldukça altı fiyatlarla internetten satıldığı öğrenilirken, bu duruma karşı Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarılar geldi.

Bakanlık kaynakları, sosyal medyadan yapılan ilaç satışlarına güvenilmemesi gerektiğini belirterek, bu ilaçların tamamının sahte olduğunu hatırlattı.

