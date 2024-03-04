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  4. Bu 16 ilde yaşayanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geliyor... Uzman isim açıkladı: 50 santim kar, aşırı yağış, kuvvetli fırtına ve çamur

Bu 16 ilde yaşayanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geliyor... Uzman isim açıkladı: 50 santim kar, aşırı yağış, kuvvetli fırtına ve çamur

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
04.03.2024 16:17
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Bir süredir olduğu gibi Mart ayının ilk günlerinde de sıcak havalar etkili oluyor. Fakat bu durum değişiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yarın için aşırı yağış ve kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 16 ile turuncu ve sarı kodlu meteorolojik uyarı yapılırken, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise bölge vererek 50 santimden fazla kar uyarısında bulundu. Uzman isim ayrıca İstanbul için kar ihtimalini de değerlendirdi. İşte tüm merak edilenler!

Bu 16 ilde yaşayanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geliyor... Uzman isim açıkladı: 50 santim kar, aşırı yağış, kuvvetli fırtına ve çamur

Meteoroloji'den paylaşılan haftalık verilere göre yurt genelinde birçok farklı hava koşulu hakim olacak. Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinin adeta kara boğulması bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonuna doğru sıcaklıkların bu bölgelerde 6-7 derece birden düşmesiyle birlikte 50 santimetreye yakın miktarda kar yağması beklendiğini ifade etti. Öte yandan Şen, yarın İstanbul için de önemli uyarılarda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN KRİTİK UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle; Muğla Antalya illerinde turuncu uyardı verdi.

Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman illerinde ise sarı uyarıda bulundu.

Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıdığını belirten Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacağını aktardı.

BİR UYARI DA AFAD'DAN

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 Mart Salı gününe dikkat çekerek şu ifadeleri paylaştı:

"5 Mart Salı günü;

Muğla'da genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli;

Antalya'da il genelinde kuvvetli, doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya) çok kuvvetli yer yer şiddetli;

İzmir ve Aydın çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yerel kuvvetli, Aydın'ın kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli;

gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

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"CAMLARDA ÇAMAŞIR TUTMAYIN, ARABALARINIZI YIKAMAYIN"

Şen'in değerlendirmesinden öne çıkanlar şu şekilde:

"Bahar aylarında Afrika üzerinden toz gelir bize. Bu yüzey tozu değil yukarıdan gelir. Bu da Marmara ve kuzeyini etkiler. 200 metreküp toz şeklinde olacak. Adana, Mersin, Bilecek, Düzce, İstanbul’da tozun olduğunu görüyoruz. Bu toz havada durur, görmeyiz ama yağmur yağarsa etkisini hissederiz. Yarın da İstanbul’a öğlenden sonra yağmur gelecek. Bu yağmurla İstanbul’un batı ilçelerinde çamurlu şekilde görülebilir. Böyle üzerimize toprak gibi yağmayacak ama yağmur damlacığının içerisinde çamur olacak. Balkonda, camlarda çamaşırlarınızı tutmayın, arabalarınızı yıkamayın. Yağmurlu çamur 1 gün yağacak.

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MUĞLA, İZMİR, AYDIN VE ÇANAKKALE... AMAN DİKKAT!

Yarın sabah 9 civarında Muğla, İzmir Aydın taa ki Çanakkale’ye olan kısımda çok kuvvetli yağmur geliyor. Su baskınları yapabilir.

Salı günü bu yağmur İstanbul’a da öğleden sonra gelecek ama o kadar şiddetli olmayacak. Akşam saatlerinde ise bu yağmurun Ankara’da etkisini göreceğiz.

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"PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN..."

Perşembe gününden itibaren kuzeyden gelecek soğuk havayla tüm Türkiye’de sıcaklıklar düşecek. Bu hafta soğuk etkili olacak. Cuma Cumartesi ise soğuklarla birlikte Anadolu ve Doğu Karadeniz’e ciddi kar yağışı geliyor.

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İSTANBUL'DA KAR İHTİMALİ?

İstanbul’da kar yok. Bu sene kar yağmayacak demiştik. Haftaya pazartesiden itibaren İstanbul ve Marmara’da sıcaklıklar yükselecek."

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METEOROLOJİ'DEN YARIN İÇİN UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için vatandaşları uyardı. Uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Salı günü Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat), doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya) çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların batı kesimlerde Salı günü akşam saatlerden sonra, doğusunda ise Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İzmir ve Aydın çevreleri ile Edremit Körfezi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Aydın'ın kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ChefGPT


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meteoroloji Orhan Şen Ali Yerlikaya mgm uyarı
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