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Bu 4 gıdayı sofralarınızdan uzak tutun! Vücudunuzda dayanılmaz ağrılara yol açıyor

06.07.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz yiyeceklerin sağlıklı olması için vücudumuza neler zarar verir ya da fayda sağlar bunu bilmekten geçer. Bunun için bitkiler ve vücudumuz hakkında bilgi sahibi olmak sağlıklı yaşamak adına önem arz etmektedir. Uzmanlar eklem ağrıları ve iltihaplanmalara yol açan gıdalara karşı uyardı. Vücut ağrılarını artıran ve diğer ağrı veren besinler haberimizde...

Bu 4 gıdayı sofralarınızdan uzak tutun! Vücudunuzda dayanılmaz ağrılara yol açıyor

Yaşam kalitesini düşürmekle beraber geceleri uykudan uyandıran vücut ağrılarını kontrol altına alabilmek için beslenme oldukça dikkat etmek gerekiyor. Milyonlarca insanı etkileyen artrit ağrılarının artmasına yol açan yiyecekler bulunmaktadır. Bu yiyecekleri çoğu kişi sıklıkla tüketiyor. İşte ağrıları artıran 4 gıda...

ŞEKER

Fazla şeker tüketimi inflamasyonu artırdığı gibi aynı zamanda obezite ve diğer kronik hastalıkların riskini artırmaktadır. Bu yıl yapılan bir çalışmada düzenli olarak yüksek oranda şeker içeren içecek tüketen kişilerin romatoid artrit (eklem iltihabı) hastalığı geliştirme riskinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Dünya Sağlık Örgütü günlük basit şeker alımının günlük kalori gereksiniminden yüzde on daha az, sağlığı geliştirmek içinse yüzde beşin altında tutulması önemlidir açıklamasında bulunmuştu.

RAFİNE EDİLMİŞ KARBONHİDRATLAR

Beyaz makarna, beyaz ekmek, beyaz pirinç, gazlı içecekler, cipsler, ve şeker ile tatlandırılmış tahıllar dahildir.

İŞLENMİŞ GIDALAR

Sert peynirler, kızarmış yiyecekler, bisküviler ve kekler.

SAĞLIKSIZ YAĞLAR

Doymuş ve trans yağlar.

BAŞ AĞRISINA YOL AÇAN BESİNLER

DONDURMA

Dondurma hızla yenildiğinde baş ağrısına yol açabiliyor. Bunun sebebi ani soğuğa karşı vücudun verdiği bir tepkidir. Özellikle çok sıcakladığınızda yediğiniz bir dondurma sonrasında baş ağrısıyla uğraşmanız daha olasıdır. Bu tarz soğuk yiyecekler migren hastalıklarının da tetikleyicisidir.

İŞLENMİŞ ETLER

İşlenmiş etlerin baş ağrısına neden olduğunu gösteren pek çok araştırma bulunmaktadır. Sucuk, sosis ve salam gibi işlenmiş et ürünlerinde koruyucu olarak eklenen nitrit ve nitratlar kan damarlarını açıp migren ataklarını tetikleyebileceğini tespit etmiştir.

ALKOLLÜ İÇECEKLER

Kırmızı şarapta koruyucu olarak kullanılan sülfülinin migren ağrısıyla bağlantısı vardır. Alkol beyine giden kan miktarını artırır ve dehidrasyona sebebiyet verir. Her iki sonuç da baş ağrısını tetikler.


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migren Ağrı

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