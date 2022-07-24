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  4. Bu acının tarifi yok! Başında bandajla yaralandığı kazada ölen eşi ile kızını son yolculuklarına uğurladı

Bu acının tarifi yok! Başında bandajla yaralandığı kazada ölen eşi ile kızını son yolculuklarına uğurladı

24.07.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Polatlı ilçesinde dün akşam şarampole devrilen otomobilde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Melek Yolartıran (34) ile kızı Bilge Yolartıran (5) hayatını kaybetti. Kazada eşini ve kızını kaybeden Salibey Yolartıran ise yaralandı. Melek Yolartıran ile kızı Bilge Yolartıran'ın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralanan Salibey Yolartıran ise, başındaki bandajla cenazeye gelerek eşi ve kızını son yolculuklarına uğurladı.

Bu acının tarifi yok! Başında bandajla yaralandığı kazada ölen eşi ile kızını son yolculuklarına uğurladı

Polatlı- Ankara kara yolu Yenidoğan mevkiinde dün akşam meydana gelen kazada, Murat Yolartıran yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yalova'dan Ankara'ya tatilden dönen ailenin bulunduğu otomobilde, sürücü Murat Yolartıran'ın gelini Melek Yolartıran ile torunu Bilge Yolartıran hayatını kaybetti. Kazada, Bilge'nin kız kardeşi Ahsen Yolartıran (3) ile Murat Yolartıran, Gülbahçe Yolartıran ve Salibey Yolartıran yaralandı.

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TABUTLARI YAN YANA KOYULDU

Etimesgut ilçesindeki Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu öğrenilen Melek Yolartıran ile hayatını kaybeden kızı Bilge için Polatlı ilçesi Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Anne ve kızının tabutları, yan yana koyuldu.

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Yakınları, cenazede güçlükle ayakta durdu. Melek Yolartıran'ın eşi Salibey Yolartıran, hastanede yapılan bandajlarla geldiği cenazede eşi ve kızını son yolculuğuna uğurladı. Anne ve kızı kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Polatlı kaza
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