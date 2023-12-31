Bu acıya yürek dayanmaz! Cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu

Feci kaza, saat 13.15 sıralarında Döşemealtı Altınkale Mahellesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bilal Esat B.'nin kullandığı otomobil Burdur istikametine seyir halindeyken bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Metrelerce sürüklenen otomobil, ağaca çarparak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü ve kardeşi Ö.F.B., itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekibi, sürücü Bilal Esat B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ö.F.B. ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırıldı.

Kazayı duyarak olay yerine gelen Bilal Esat B.'nin bir yakını, cansız bedenine sarılarak ağladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)





