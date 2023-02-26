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Bu acıya yürek dayanmaz! Deprem felaketinde 60 kişiyi kurtardı, düşen duvarın altında kalarak hayatını kaybetti

26.02.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin vurduğu Gaziantep’in İslahiye içesinde yürek yakan bir olay yaşandı. Deprem sonrası oturduğu 6 katlı Polat Apartmanı'nda evlerinde mahsur kalan yaklaşık 60 kişiyi kurtaran Burhan Polat, binadan çıktıktan sonra düşen beton duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Polat’ın mezarının ise depremden 15 gün önce aldığı iş makinesi ile kazıldığı ortaya çıktı. İşte kahreden olayın detayları...

Bu acıya yürek dayanmaz! Deprem felaketinde 60 kişiyi kurtardı, düşen duvarın altında kalarak hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 6 katlı Polat Apartmanı'nın 3. katında oturan Burhan Polat, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem ile uyandı. Çocuklarının güvende olduğunu öğrenen Polat, binada bulunanların yardımına koştu. Yıkılan vestiyerlerin düşmesi nedeniyle açılmayan kapıları tekmeleyerek kıran Burhan Polat, dairelerde oturan yaklaşık 60 kişiyi sağ salim tahliye etmeyi başardı. Son olarak amcası Cafer Demir’i binadan çıkaran Burhan Polat'ın dışarı çıktığında ise üzerine 3. katın duvarı düştü. Enkaz altında kalan Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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HERKESİ TAHLİYE ETTİ, DIŞARI ÇIKTIĞI ANDA ENKAZ ALTINDA KALDI

Polat Apartmanı'nın 2. katında oturduğunu anlatan amca Cafer Demir, "Burhan, ilk sarsıntıdan itibaren yukarı kattan başlayarak bütün komşuları uyararak, kapılarını tekmeleyerek kırdı, kapıları açtı. En son bizim yanımıza geldi. Biz ikinci kattaydık. Komşum Şahin Güler yardım istedi. 'Burhan komşuya yardım et' dedim. Komşuya yardım etti. Binayı boşalttıktan sonra dışarıya çıktı. İki bina arasında duvar üzerine düştü. Ortalama 55-60 kişi vardı. Hepsini Burhan tahliye etti. Bir kahraman gibi mücadele etti. Allah razı olsun hepimizi kurtardı, yardımcı oldu. Kendisinin vadesi dolmuş’’ dedi.

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YEĞENİN CENAZESİNİ KENDİ ELLERİYLE KALDIRDI

Burhan Polat’ın isminin caddeye verilmesini isteyen Demir, yeğeninin cenazesini kendi elleriyle enkazdan çıkararak hastaneye götürdüklerini ifade etti. Demir, "Caddeye ismi verilirse çok seviniriz. Kahraman gibi 50-60 kişiyi çıkarttı. Ben binadan aşağıya iniyordum. Çocukları bana doğru ‘Baba’ diye bağırıyordu. Benden önce çıktığını söyledim. Bir de baktık ki yan tarafta duvarın altında kalmış. Önce bizi kurtardı. Hepimizin kapılarını tekmeledi uyardı. Benden 2 saniye önce çıktı. Baktık ki yan tarafta düşmüş, enkaz altında kalmış. Kardeşi Mehmet ve çocukları ile birlikte kaldırdık. Omuzundan tutup kaldırdık, arabaya koyduk hastaneye götürdük’’ dedi.

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BABASI İLE EN SON TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Depremin ardından hemen babasının yanına doğru hareket ettiğini anlatan Hikmet Polat ise, yolda kendisinin de enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğunu kaydetti. Hikmet Polat, "Depremin ilk günü eşimin bağırtısına uyandım, kalktım babamı aradım. 'Güvenli bölgeye geçin, biz de geliyoruz' dedim. Babamla bağlantımız kesildi. Annemi, kız kardeşimi aradım ulaşamadım. Evden çıktım, üçüncü depremde yoldaki bir bina önüme düştü. Arabayla manevra yaptım, son anda kurtuldum. Buraya geldim, kardeşimi ve ablamı gördüm. Babama seslendim 'Baba' diye, aşağıya, yukarıya doğru bağırdım. Yok. Arka tarafa doğru bağırdık yine yok. Evin arasına girdik, enkazlardan dolayı yine göremedik. En sonunda kardeşim 'Babam burada ağabey' diye bağırdı, babamı enkazdan çıkarıp hastane getirdik ama hayatını kaybetti’’ şeklinde konuştu.

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"HERKESİN CANINI KURTARDI AMA KENDİ CANINI KURTARAMADI"

Babasının binada yaşayan yaklaşık 60 kişinin canını kurtardığını ama kendisinin babasına yetişemediğini anlatan Hikmet Polat, "Babam binada oturanların kapılarını tek tek kırıyor. Dairelerinde kalanları kurtarmış. İnsanların canını kurtardı ama kendi canını kurtaramadı. Kendisi enkazın altında kaldı’’ ifadelerini kullandı.

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MEZARI DEPREMDEN ÖNCE ALDIĞI İŞ MAKİNESİ İLE KAZILDI

Hikmet Polat, babasının 15 gün önce aldığı iş makinesi ile mezarını kazmak zorunda kaldıklarını da anlatarak, "Babam rahmetli olmadan 15-20 gün önce iş makinası aldı. Amcamızın oğlu vardı, ona teslim etmişti. İş makinesi ile çalışıyordu. Depremin olduğu gün babamızın mezarını babamın aldığı kepçe ile kazdık. Yine depremden sonra 200-250 adet mezar eşildi. Bu iş makinesi ile enkazda arama kurtarma çalışmaları yürüttük’’ diye konuştu.

Büyük acı yaşayan Hikmet Polat, her gün amcasının oğlu ile birlikte kepçeyle babasının mezarı başına giderek dua ediyor.

İHA

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