Bu acıya yürek dayanmaz! Diz çöküp, feryat etti

Mevsimlik işçi olarak Sivas ’a giden Yağmur ailesinin çocukları Kadir-Mahmut Yağmur kardeşler, dün serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğuldu. 2 kardeşin cenazeleri, bugün memleketleri Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine getirilerek, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Küçük kardeşler için Kırmızıpınar Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İlçe Emniyet Amiri Fatih Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanı Akif Demir ve İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç ile acılı aile katıldı.