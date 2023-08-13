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  4. Bu acıya yürek dayanmaz! Kahreden görüntü: Yanından ayrılamadı

Bu acıya yürek dayanmaz! Kahreden görüntü: Yanından ayrılamadı

13.08.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Payas ilçesinde Muhammed Elali (30) serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Cansız bedeni kıyıya çıkarılan Elali'nin cesedini gören yakınları zor anlar yaşadı. Elali'nin kardeşi ise, ağabeyinin cesedinin başından bir an olsun ayrılmadı. Acılı kardeşin ağabeyinin cesedi başındaki görüntüsü yürekleri parçaladı.

Bu acıya yürek dayanmaz! Kahreden görüntü: Yanından ayrılamadı

Kahreden olay, saat 10.00 sıralarında Payas ilçesi sahilinde meydana geldi. 30 yaşındaki Muhammed Elali, serinlemek için girdiği denizden çıkamayınca yakınları durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramada şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Sahile çıkarılan şahsın cesedini gören yakınlarıysa zor anlar yaşadı.

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Şahsın kardeşiyse, ağabeyinin cansız bedeninin yanından bir an olsun ayrılmadı. Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hatay boğulma

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