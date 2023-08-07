HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu acıya yürek dayanmaz! "O ölürse ben de ölürüm" dedi, eşinin ölümünün ardından intihar etti

Bu acıya yürek dayanmaz! "O ölürse ben de ölürüm" dedi, eşinin ölümünün ardından intihar etti

07.08.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de yürekleri sızlatan bir intihar olayı yaşandı. Torul ilçesinde yaşayan Zehra Altıparmak, geçtiğimiz salı günü beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, 6 gün süren yaşam savaşının ardından dün gece hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki eşi için "O ölürse ben de ölürüm" diyen Hüseyin Altıparmak ise, eşinin ölümüne dayanamayarak sabah saatlerinde silahla intihar etti.

Bu acıya yürek dayanmaz! "O ölürse ben de ölürüm" dedi, eşinin ölümünün ardından intihar etti

Olay sabah saatlerinde Gümüşhane’nin Torul ilçesi Gümüştuğ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçen Salı günü köyde bir kişiyle tartışan köy korucusu Hüseyin Altıparmak’ın eşi Zehra Altıparmak panikle olay yerine giderken bir anda yere yığıldı. Beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırılan Zehra Altıparmak yoğun bakımda 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek dün gece hayatını kaybetti.

40b7df9f-1f30-43bb-922c-5cb37f075142

"O ÖLÜRSE BEN DE ÖLÜRÜM"

Yoğun bakımdaki eşi için "O ölürse ben de ölürüm" diyen Hüseyin Altıparmak ise, eşinin ölüm haberinin ardından bugün sabah saatlerinde köy korucusu olması nedeniyle kendisinde bulunan silahı alarak evinden 50 metre uzaklıkta intihar etti.

9e6ae3d0-d58e-41b0-8590-a94bf0024f69

Acı olayın ardından Hüseyin Altıparmak ve Zehra Altıparmak’ın cansız bedenleri Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 3 erkek çocuk sahibi çiftin cenazeleri yarın Gümüştuğ köyünde toprağa verilecek.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Niğde'de yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralıNiğde'de yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
ABD’de bilim insanları ikinci defa başardı!ABD’de bilim insanları ikinci defa başardı!
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan kulisleri hareketlendiren açıklamaİYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan kulisleri hareketlendiren açıklama
Anahtar Kelimeler:
İntihar beyin kanaması Gümüşhane köy korucusu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.