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Bu acıya yürek dayanmaz! Yüzü gözü sargılı halde, karısının cenazesine geldi

06.01.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yaşanan trafik kazasında, TIR ile çarpışan motosiklette bulunan Hüseyin A. yaralanmış, eşi ise hayatını kaybetmişti. Hüseyin A. kaza sonrası yüzü gözü kanlar içerisinde olmasına rağmen jandarmanın yanına giderek, kendisine çarpan TIR sürücüsünün yakalanıp yakalanmadığını sormuştu. Acılı adam bugün ise aynı kazada ölen karısının cenazesini yüzü sargılı halde gözyaşları ile karşıladı. Eşini kaybeden adamın o hali yürekleri yaktı.

Bu acıya yürek dayanmaz! Yüzü gözü sargılı halde, karısının cenazesine geldi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 3 Ocak Pazartesi günü meydana gelen kazada TIR'ın çarpması sonucu yoldan çıkarak devrilen motosiklette bulunan Hüseyin A., arkasında bulunan karısı Özlem A. ve kızı Hiranur A., yaralanmış, olayın hemen ardından ise motosiklet sürücüsü Hüseyin A, acılarını unutup, karısının ve kızın derdine düşmüştü.

Yüzü gözü kanlar içerisindeki Hüseyin A., eşi ve kızı ambulansa alındıktan sonra olay yerinde bulunan jandarmanın yanına giderek, kazadan sonra kaçan TIR sürücüsünün yakalanıp yakalanmadığını sormuştu. Jandarmanın "Yakalayacağız" cevabını verdiği sürücü, sağlık ekipleri ve vatandaşların telkinleri ile ambulansa alınmıştı.

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YÜZÜ SARGILI ŞEKİLDE KARISININ TABUTUNU KARŞILADI

Olaydan 1 gün sonra TIR sürücü Hatay’ın İskenderun ilçesinde yakalanarak gözaltına alınırken, kazada ağır yaralanan Özlem A. ise 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Özlem A.’nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak İslahiye’ye getirildi. Kazanın izlerini taşıyan Hüseyin A., Boğaziçi Mahallesinde evlerinin önünde, yüzü gözü sargılar içerisinde karısının cenazesini karşıladı.

Karısının tabutla getirildiğini gören Hüseyin A. Kürtçe olarak, "Şimdi ben ne yapacağım, 2 kızım var, bunları nasıl büyüteceğim" diyerek, gözyaşlarını tutamadı.
Boğaziçi Mahallesine getirilen kadının cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Hüseyin A., dua ve gözyaşları ile karısını son yolculuğuna uğurlarken, cenaze törenine kadının yakınları, çok sayıda seveni ve mahalleli katıldı.

YAŞANANLARI ANLATTI

Büyük acı yaşayan Hüseyin A. olay günü yaşadıklarını anlatarak, TIR sürücüsünün tutuklanmasının, acısını az da olsa hafiflettiğini kaydetti.

Hüseyin A., "Kızımı hastaneye götürdüm. Eşim işte çalışıyordu. Hastane dönüşü, eşimi de kızımı da alarak eve gidiyorduk. Arkadaki TIR, karşıdan araba gelmesine rağmen tek şeritli yolda bizi sollamaya kalktı, bizi sıkıştırdı. TIR'ın dorsesi motosiklete çarptı, yoldan çıktık, motosiklet devrildi. Hiç durmadı, kaçtı gitti. Eşimin mekanı cennet olsun, bu sorumsuzluğu yapanlar, cezasız kalmaz inşallah" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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