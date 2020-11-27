Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri

Ülke genelindeki koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle yeni koronavirüs tedbirleri alınmaya başlandı. İlk olarak geçtiğimiz hafta yeniden uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Kovid-19 vakalarının artması ve alınan yeni tedbirlere dair soruya da yanıt verdi. Peki, 28-29 Kasım sokağa çıkma saatleri nedir? İşte detaylar... BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı ile ilgili çok sayıda vatandaş kafa karışıklığı yaşamıştı. Dolayısıyla bu hafta da bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranıyor. İlk olarak geçtiğimiz hafta uygulanan kısıtlamalar doğrultusunda vatandaşlar belirli saatlerde sokağa çıkamamıştı. Bu hafta sonu da yeni bir karar alınıncaya dek 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak. Ancak üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. Bu nedenle cuma günü için şu anda bir kısıtlama bulunmuyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Bu hafta sonu ilk olarak 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ardından 29 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00’e kadar da sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak. Lokanta, restoran, kafe, kafeterya ve pastane gibi yeme içme yerleri ise 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olurken yalnızca paket servis ya da gel-al hizmeti verebilecek. Bunun yanı sıra lokanta, restoran ya da online yemek sipariş firmaları 20.00’den sonra yalnızca telefonla veya online sipariş ile paket servis hizmeti verebilecek. Sokağa çıkma yasağı cezası olarak ise 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi uyarınca 3.150 TL idari para cezası uygulanıyor. 65 yaş ve üstü cuma namazı saati... 65 yaş ve üstü saat kaçta dışarı çıkabiliyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE Erdoğan, yeni tedbirlere dair soruya yanıt verdi ve Bilim Kurulu'nun her türlü hazırlığı, çalışmayı yürüttüğünü dile getirerek şöyle konuştu: "Tabii burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz, özellikle maske, mesafe ve hijyen, bunlar çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Tabii biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.