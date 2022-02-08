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Bu alışkanlıklar saçlarınıza her gün zarar veriyor! Saçlarınız için vazgeçmeniz gereken davranışlar…

08.02.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyi saç bakımı, doğru ürünü seçmekten çok daha fazlasını yapmayı gerektiriyor. Saçınızın sağlığını stil seçimi, saç boyama ve yıkama alışkanlıkları gibi birçok faktör etkiliyor. Saçınıza hassas davranmanız ise şart. İşte farkında olmadan saçlarınıza zarar veren yanlış seçimler ve alışkanlıklar ile karşınızdayız!

Bu alışkanlıklar saçlarınıza her gün zarar veriyor! Saçlarınız için vazgeçmeniz gereken davranışlar…

Saçları sürekli yıpranan ve hiçbir şekilde eski sağlığına kavuşamayan insanlardansanız saçınız için bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Günlük hayatınızda geliştirdiğiniz bu alışkanlıkların birçoğu aslında saçlarınız için çok zararlı olabilir. İşte o alışkanlıklar!

SAÇLARINIZA ZARAR VEREN ALIŞKANLIKLAR

  • Islak saçları taramak yaygın bir uygulama ancak bu durum saç hasarının nedenlerinden biri. Saçınız nemliyken daha hassas ve kırılgan olabilir. Dolayısıyla bu durumda fırça ile saça zarar verme ihtimaliniz yüksek. Saçınızı kuruduktan sonra tarayın.

  • Örgü, topuz veya atkuyruğu gibi modelleri sürekli şekilde kullanmak saçı kendi yapısından dışarı iterek saçınızda incelmelere ve kırılmalara neden olur. Saçınızın belirli bölgelerine sürekli baskı uygulanacağı için zamanla bu bölgelerde güçsüzlük yaşanabilir. Bu yüzden saçınıza nefes aldıran modeller kullanmanız gerekiyor.

  • Saçlarla sürekli oynamak, saçları çekmek ya da bükmek gibi hareketler birçok kişinin istemeden de olsa kazandığı alışkanlıklar. Bu hareketler saç kırılmasına, saç köklerinin zayıflamasına ve saç dökülmesine neden olabilir.

  • Birçok kişi saçlarını kuruturken veya şekillendirirken fön makinesi kullanır. Bu cihazlar ve sıcak şekillendirme yöntemleri saçlara zarar verebilir. Özellikle saç teliniz inceyse sıcak ekipmanlardan uzak durmaya çalışmalısınız.

YANLIŞ BESLENME ALIŞKANLIĞI SAÇI YIPRATIYOR!

Saçlar sadece dışarıdan yapılan yanlış uygulamalarla zarar görmez, yeme ve içme alışkanlıklarından da zarar görürler. Saçlarınız için her şeyden önce su tüketimine dikkat etmeniz gerekiyor. Günde en az 1,5 litre su içerseniz saçlarınız sadece daha hızlı büyümekle kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı ve kalın olur. Ayrıca yediğiniz besinler saç sağlığı için önem taşır. İştahsızlık ve diğer yeme bozuklukları şiddetli saç dökülmesine sebep olabilir. Yeterli kalori almadığınızda, vücudunuz tüm enerjisini kalp ve beyin gibi temel işlevler için kullanır ve saçınızı ve saç derinizi geride bırakır. Diyet, hormonlarınızı etkileyebilir ve yerine yeni saç çıkmadan saçların incelmesine neden olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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