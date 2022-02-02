Bu alışkanlıklara dikkat! Hastalıklara neden oluyor…

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeliz Yıldırım, günümüzde mutfakta kullandığımız kimyasalların gıdayla temas etmesi durumunda mutfaktaki kimyasal tehditlerin biyolojik tehditlerin önüne geçtiğini belirtti.

“İLERİ SAFHADA KANSERE NEDEN OLUYOR”

Yıldırım, kimyasallarla direkt temas artışının, diyabet, obezite, tiroid fonksiyonlarının bozulması gibi birtakım endokrin sistem hastalıklarının yanı sıra, kısırlık ve en ileri safhada kanserlere neden olduğuna dikkat çekti.

Mutfakta hazırlık aşamasında plastik malzeme kullanılmamasını tavsiye eden Yıldırım kullandığımız zararlı kimyasallarla ilgili: "Su ısıtıcılar, mikrodalgalar gibi pratik ev aletleri mümkünse kullanılmamalıdır. Çünkü bunların da iç materyalleri genel olarak plastik karakterlidir ve ısınmaya bağlı olarak gıdaya daha çok nüfuz eder. Teflonlar da yine çok tehlikeli, özellikle bunlar çizildiğinde çok zararlı kimyasallar açığa çıkıyor ve bunlar endokrin bozucular" açıklamasında bulundu.

“İLK OLARAK ALIŞVERİŞ SAFHASINA DİKKAT”

Kimyasalların mutfağa ilk taşındığı aşamanın alışveriş safhası olduğunu belirten Yıldırım, marketlerde plastikle temas halindeki gıdalar yerine daha sağlıklı ambalajların kullanıldığı gıdaların tercih edilmesini önerdi. Ambalajlarda kullanılan plastik malzemeleri inceltmek ve, sertleştirmek için kullanılan kimyasalların, günümüzde insan kanında en fazla rastlanan toksik maddeler olduğunu belirten Yıldırım, "Günümüz koşullarında temel besin maddeleri ucuz olmasından, kolay taşınmasından, kırılma riski olmamasından dolayı plastiklerde muhafaza ediliyor.

Ancak biz, mümkün mertebe, tercihimiz olduğu noktalarda plastiklerle temas etmeyen gıdaları tercih ederek işe başlayabiliriz. Örneğin tenekede ya da plastik şişelerde bulunan yağlar yerine cam şişelerde muhafaza edilmiş yağları, aynı şekilde camda muhafaza edilmiş sütleri ve suları tercih edebiliriz.

Çok fazla poşet kullanımı da büyük risk. Marketlerde, pazarlarda gıdayı doğrudan temas edecek biçimde poşete koyduğunuzda yine bir geçiş söz konusu oluyor. Bez torbaları kullanmak daha sağlıklı" dedi.

Alışverişten kullanılan plastiklerden sonra mutfakta hazırlık aşamasında da plastik malzeme kullanılmamasını öneren Yıldırım bu konuyla ilgili "Bazı plastik kaplar piyasada farklı isimlerle satılıyor olsa da neticede plastiktir. Kapaklı olmalarından, kırılmamalarından, taze tuttuklarından dolayı tercih ediliyorlar.” açıklamasında bulundu.

“DETERJANA BULAMAK TEMİZLİK DEĞİLDİR”

"Deterjan ve dezenfektan kullanımıyla ilgili bir çılgınlık var. Fakat temizlik su ve sabundur, temizlik; en sade haliyle temizliktir. Her tarafı deterjana bulamak temizlik değildir. Ne kadar çok deterjan kullanırsanız o kadar çok durulamanız gerekir.

Durulanmadığı için her gün belli miktarda alınan deterjan kalıntısı, az miktarlarda da olsa sürekli maruz bu kimyasallar uzun vadede endokrin sistemini bozuyor.

Bu tarz kimyasallar vücuda girdiğinde toplumda risk gurubunun başında yer alan hamileleri etkiliyor. Anne karnındaki bebekte (özellikle erkek bebeklerde) sinir ve üreme organlarında bir takım gelişim geriliklerine, IQ sorunlarına ve genital organ anomalilerine neden olurken, ileri yaşlarda ise diyabet, obezite kanser ve kronik metabolik hastalıkların oluşumuna yol açıyorlar."



