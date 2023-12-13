HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu araştırma dikkat çekti! Hastalık hastası kişiler diğerlerine göre daha erken ölüyor

Bu araştırma dikkat çekti! Hastalık hastası kişiler diğerlerine göre daha erken ölüyor

13.12.2023 22:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te yapılan bir araştırma sonucu herkesi şaşırttı. İsveç'te yapılan bir araştırma, "hastalık hastalığı" olarak da bilinen "hipokondriyazis" tanısı konulmuş kişilerin, diğer insanlara göre daha erken öldüğünü ortaya koydu.

Bu araştırma dikkat çekti! Hastalık hastası kişiler diğerlerine göre daha erken ölüyor

İsveç'te yapılan bir araştırma herkesi şaşkına çevirdi. Sağlığına çok dikkat edip, sürekli sağlığıma bir şey olmasın diye endişelenenlere kötü haber geldi. İsveç'te yapılan bir araştırma, "hastalık hastalığı" olarak da bilinen "hipokondriyazis" tanısı konulmuş kişilerin, diğer insanlara göre daha erken öldüğünü ortaya koydu.

Araştırmada, hipokondriyazis tanısı konulmuş 4 bin 129 kişi ile bu hastalığı olmayan 41 bin 290 şahsın verileri incelendi.

HASTALIK HASTALARI ERKEN ÖLÜYOR!

Bu kapsamda "hastalık hastası" kişilerin diğerlerine göre hem doğal hem de doğal olmayan nedenlerden dolayı daha erken öldüğü tespit edildi.

ABD'nin New York kentindeki Montefiore Tıp Merkezi'nden Dr. Jonathan E. Alpert, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, birçok kişide hafif de olsa hastalık hastalığına rastlanılabileceğini ancak bir tarafta "ciddi bir hastalığa yakalanmamak için bazı insanların sürekli endişe ve acı içinde yaşadığını" kaydetti.

İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsünden araştırmanın başyazarı David Mataix-Cols, "literatürdeki açık bir boşluğu" ele aldıkları söz konusu araştırmayı yaparken binlerce kişiye ait 24 yıllık veriyi analiz ettiklerini söyledi.

Mataix-Cols, önceki araştırmaların bu rahatsızlığa sahip kişilerde intihar riskinin daha düşük olabileceğini öne sürdüğünü ancak yaptıkları bu çalışmada hipokondriyazis tanısı konmuş kişilerde intihar oranının olmayanlara göre 4 kat daha fazla olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Araştırma "JAMA Psychiatry" dergisinde yayımlandı.

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japon deprem uzmanından İstanbul için 'yumuşak zemin' uyarısı! Riskli ilçeleri tek tek açıkladıJapon deprem uzmanından İstanbul için 'yumuşak zemin' uyarısı! Riskli ilçeleri tek tek açıkladı
YTAK kredilerinde yeni dönem! Başvurular 20 Aralık'ta başlıyorYTAK kredilerinde yeni dönem! Başvurular 20 Aralık'ta başlıyor
20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Tuzla’da başladı20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Tuzla’da başladı
Anahtar Kelimeler:
hastalık belirti
En Çok Okunan Haberler
Borsa düştü, Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu

Borsa düştü, Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu

2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50!

2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50!

Savcının odasında pozlar veren kadın avukatın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu

Savcının odasında pozlar veren kadın avukatın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu

"Artık hür ve müstakilim" diyerek istifa etmişti! İYİ Parti'de bir gün sonra sürpriz gelişme

"Artık hür ve müstakilim" diyerek istifa etmişti! İYİ Parti'de bir gün sonra sürpriz gelişme

Acun, Burak Özçivit derken şimdi de Cüneyt Özdemir'e göz diktiler!

Acun, Burak Özçivit derken şimdi de Cüneyt Özdemir'e göz diktiler!

Taciz ettiği kadının evine gitti, kadın kıyafeti giyip işkence gördü!

Taciz ettiği kadının evine gitti, kadın kıyafeti giyip işkence gördü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.