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Bu belirti varsa dikkat! Sakın es geçmeyin, kansere yakalananların yüzde 86'sında görülüyor

25.09.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erken teşhis sağlık açısından önemlidir. Vücudu dinlemek, en ufak bir değişimi ve bedeninin verdiği tepkiyi fark etmek bu nedenle oldukça mühimdir. Kanser dünya üzerinde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada bulunuyor. Uzmanlar "Erken tanı hayat kurtarır" diyerek durumun ehemmiyetine dikkat çekerken taramalar için de mutlaka uzmana gidilmesini tavsiye ediyor. İşte kanser hastalarının yüzde 86’sında görülen o belirti...

Bu belirti varsa dikkat! Sakın es geçmeyin, kansere yakalananların yüzde 86'sında görülüyor

Uzmanlar; meme, rahim ağzı, kolon, prostat ve akciğer kanserinin tarama ile erken teşhis edilebilen hastalıklar olduğunu söylüyor. Yapılan açıklamalara göre başlangıç aşamasında tanı konan kanserlerde tedavi şansı oldukça artıyor. Vücudun gösterdiği reaksiyonları fark etmenin önemli olduğunu belirten doktorlar bilhassa asteni adı verilen bir hisse dikkat çekip uyarıda bulundular.

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Asteni, başta pankreas olmak üzere birçok kanser türünde görülmektedir. Birçok kişide görülen ama hemen hemen herkesin önemsemediği bir durum olan asteni başka sorunların da habercisi olabilir.

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Bu aşırı güçsüz, halsiz ve yorgun hissetme durumuna dikkat çeken Tıbbi Direktör Dr. Chun Tang, "Özellikle pankreas kanserinde en yaygın belirtidir" dedi.

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BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Kişilerin sıklıkla güçsüz hissedip günlük işlerini bile yapamayacak duruma gelebileceklerini belirten Tang, uykuya dalmamada zorluk ve dikkat eksikliğinin asteni ile birlite görülebileceğini ifade etti.

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O HASTALARIN YÜZDE 86'SINDA GÖRÜLÜYOR

Clinical and Translational Oncology'de yer alan ve İspanya'da yapılan araştırmanın sonucuna göre asteni; pankreas kanserine yakalanan kişilerin yüzde 86'sında en sık görülen belirtidir.

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Yapılan açıklamaya göre; hastaneye başvuran pankreas kanseri hastalarının şikayetleri arasında bulunan asteniye sıklıkla eşlik eden başka semptomlar da yer aldı. Bunlar:

  • İştahsızlık (yüzde 85),
  • Kilo kaybı (yüzde 85),
  • Karın ağrısı (yüzde 79),
  • Kolüri (yüzde 59)

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Asteni her ne kadar ilk belirtilerden olsa da; ilerleyen aşamalarda da kendini gösterebilir. Bu yüzden Dr. Tang, asteninin ileri tıbbi aşamalarda da en yaygın semptom olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

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