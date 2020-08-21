Bu belirtiler andropoza işaret ediyor! Kas ağrıları, cinsel isteksizlik...

Erkeklerde kanda bulunan testosteron hormonu genellikle 40 ile 50 yaş arasında %10 azalır. 50 yaşından sonra ise her 10 yılda bir yaklaşık olarak %25 azalmayı sürdürür. Bu süreç kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu yüzden andropoz için kesin bir başlangıç yaşından söz edilemez. Çoğunlukla 50 yaşından sonra yaşanan süreç, kadınlardaki menopoz ile benzer şikayetlere neden olur.
ERKEKLERDE GÖRÜLEN ANDROPOZUN BELİRTİLERİ
Cinsel isteksizlik ve ereksiyon sorunları
Erken boşalma ve sertleşme sorunu
Ani bir şekilde gelen ateş basması hissi ve aşırı terleme
Cilt üzerinde kuruluk hissi ve kırışıklıkların artması
Vücuttaki tüylerin azalması
Sırt, kas ve eklemlerde ağrıların artması
Vücuttaki yağ kütlesinin artışı
Göbek çevresinde yağlanma ve memelerin büyümesi
Kemik erimesi ve kansızlık sorunları
Depresyon ve alınganlık
Ani duygu değişiklikleri, sinirli ve hırçın olma
Sürekli yorgun ve halsiz hissetme
Konsantrasyon problemi yaşama ve zihinsel faaliyetlerin azalması
Uyku düzeninde yaşanan problemler
ANDROPOZ TANISI NASIL KONULUR?
Öncelikle belirtilere rağmen kesin andropoz tanısının birtakım kontroller ve testler sonrasında konulduğunu belirtmek gerekir. Belirtilerin varlığı sonrasında kişi mutlaka doktora başvurmalı. Doktor hastaya teşhis koymak amacı ile belirtiler hakkında sorular sorar. Hastanın şikayetlerini dinler ve farklı hastalık seçeneklerini ortadan kaldırır.
Sonraki adımda ise doktor andropoz tanısını koyabilmek ve diğer hastalıkları kesin olarak ortadan kaldırmak için fiziki muayene yapar. Hastaya çeşitli testler uygular. Andropoz tanısının en önemli göstergesi, kandaki testosteron seviyesi kan testi ile ölçülür. Bu test genellikle testosteron oranının yüksek olduğu sabah saatlerinde yapılır.
Testlerin sonuçlarına göre doktor kesin olarak andropoz tanısı koyabilir. Andropoz tanısının doktor tarafından doğru olarak konulabilmesi için hastanın belirtileri eksiksiz ve doğru şekilde doktora aktarması gerekir. Cinsel problemlerin çekinerek saklanması ya da sorulara yanlış cevaplar verilmesi tanının yanlış koyulmasına yol açar.
Sonuç olarak söz konusu belirtiler farklı hastalıklardan da kaynaklanabilir. Bu nedenle kesin andropoz tanısı için mutlaka doktora başvurmak gerekir. Andropoz doğal bir süreç olduğu için ortadan kaldırılamaz. Fakat doktor kontrolündeki çeşitli uygulamalar ile etkileri azaltılır. Dışarıdan erkeklik hormonu takviyesi sayesinde fiziksel ve cinsel sorunlarda azalmalar sağlanır. Fiziksel etkilerin yanı sıra psikolojik etkilerin azaltılması da hedeflenir. Kişinin ruhsal problemleri için farklı tedavi seçenekleri değerlendirilebilir. Bazı durumlarda andropoz belirtileri hayatı zorlaştıracak kadar ciddi düzeyde olmaz. Bu durumlarda ise kişi sağlıklı yaşam tarzına yönlendirilerek hayat kalitesinin iyileşmesi sağlanır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum