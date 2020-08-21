HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu belirtiler andropoza işaret ediyor! Kas ağrıları, cinsel isteksizlik...

Bu belirtiler andropoza işaret ediyor! Kas ağrıları, cinsel isteksizlik...

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.08.2020 11:22 | Son Güncelleme

Yaşın ilerlemesi ile birlikte erkeklik hormonu testosteronun kandaki seviyesi azalmaya başlar. Testosteron seviyesinin ciddi miktarda azalması ile birlikte buna bağlı şikayetler artar. Özellikle cinsel fonksiyonlarda azalma ortaya çıkar. İşte tüm bu süreç andropoz olarak adlandırılır. Daha çok 45-50 yaş üstü erklerde ortaya çıkan andropozun hastalık olmadığı, vücudun doğal bir süreci olduğu bilinir.

Bu belirtiler andropoza işaret ediyor! Kas ağrıları, cinsel isteksizlik...

Erkeklerde kanda bulunan testosteron hormonu genellikle 40 ile 50 yaş arasında %10 azalır. 50 yaşından sonra ise her 10 yılda bir yaklaşık olarak %25 azalmayı sürdürür. Bu süreç kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu yüzden andropoz için kesin bir başlangıç yaşından söz edilemez. Çoğunlukla 50 yaşından sonra yaşanan süreç, kadınlardaki menopoz ile benzer şikayetlere neden olur.

ERKEKLERDE GÖRÜLEN ANDROPOZUN BELİRTİLERİ

  • Cinsel isteksizlik ve ereksiyon sorunları

  • Erken boşalma ve sertleşme sorunu

  • Ani bir şekilde gelen ateş basması hissi ve aşırı terleme

  • Cilt üzerinde kuruluk hissi ve kırışıklıkların artması

  • Vücuttaki tüylerin azalması

  • Sırt, kas ve eklemlerde ağrıların artması

  • Vücuttaki yağ kütlesinin artışı

  • Göbek çevresinde yağlanma ve memelerin büyümesi

  • Kemik erimesi ve kansızlık sorunları

  • Depresyon ve alınganlık

  • Ani duygu değişiklikleri, sinirli ve hırçın olma

  • Sürekli yorgun ve halsiz hissetme

  • Konsantrasyon problemi yaşama ve zihinsel faaliyetlerin azalması

  • Uyku düzeninde yaşanan problemler

  • Sperm miktarında azalma ve kıvamında değişimler

ANDROPOZ TANISI NASIL KONULUR?

Öncelikle belirtilere rağmen kesin andropoz tanısının birtakım kontroller ve testler sonrasında konulduğunu belirtmek gerekir. Belirtilerin varlığı sonrasında kişi mutlaka doktora başvurmalı. Doktor hastaya teşhis koymak amacı ile belirtiler hakkında sorular sorar. Hastanın şikayetlerini dinler ve farklı hastalık seçeneklerini ortadan kaldırır.

Sonraki adımda ise doktor andropoz tanısını koyabilmek ve diğer hastalıkları kesin olarak ortadan kaldırmak için fiziki muayene yapar. Hastaya çeşitli testler uygular. Andropoz tanısının en önemli göstergesi, kandaki testosteron seviyesi kan testi ile ölçülür. Bu test genellikle testosteron oranının yüksek olduğu sabah saatlerinde yapılır.

Testlerin sonuçlarına göre doktor kesin olarak andropoz tanısı koyabilir. Andropoz tanısının doktor tarafından doğru olarak konulabilmesi için hastanın belirtileri eksiksiz ve doğru şekilde doktora aktarması gerekir. Cinsel problemlerin çekinerek saklanması ya da sorulara yanlış cevaplar verilmesi tanının yanlış koyulmasına yol açar.

Sonuç olarak söz konusu belirtiler farklı hastalıklardan da kaynaklanabilir. Bu nedenle kesin andropoz tanısı için mutlaka doktora başvurmak gerekir. Andropoz doğal bir süreç olduğu için ortadan kaldırılamaz. Fakat doktor kontrolündeki çeşitli uygulamalar ile etkileri azaltılır. Dışarıdan erkeklik hormonu takviyesi sayesinde fiziksel ve cinsel sorunlarda azalmalar sağlanır. Fiziksel etkilerin yanı sıra psikolojik etkilerin azaltılması da hedeflenir. Kişinin ruhsal problemleri için farklı tedavi seçenekleri değerlendirilebilir. Bazı durumlarda andropoz belirtileri hayatı zorlaştıracak kadar ciddi düzeyde olmaz. Bu durumlarda ise kişi sağlıklı yaşam tarzına yönlendirilerek hayat kalitesinin iyileşmesi sağlanır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
Zatürre aşısı koronadan korur mu?Zatürre aşısı koronadan korur mu?
Bu uygulamalarla yabancı dil öğrenmek çok kolay!Bu uygulamalarla yabancı dil öğrenmek çok kolay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Cinsellik spor sayılır mı? İşte yakılan kalori miktarı
Cinsellik spor sayılır mı? İşte yakılan kalori miktarı
İlk koronavirüs aşısı tescillendi
İlk koronavirüs aşısı tescillendi
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?
Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı orman meyvelerinin bilinmeyen faydaları! Öyle yararlı ki...
Kırmızı orman meyvelerinin bilinmeyen faydaları!
Hiç kimse bilmiyor ama zahterin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor...
Adı başka tadı başka!Kimse bilmiyor ama öyle faydaları var ki...
Hangi burç hangi hastalığa daha yatkın? Çok önemli bir detay ortaya çıktı...
Hangi burç hangi hastalığa daha yatkın?
Vücutta fazla bulunması çok riskli! TMAO'nun zararları herkesi korkutuyor...
Vücutta fazla bulunması çok riskli! Zararları herkesi korkutuyor
Bu belirtiler donakalım hastalığına işaret ediyor! Tedavi için...
Bu belirtiler donakalım hastalığına işaret ediyor!
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.