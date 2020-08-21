Bu belirtiler andropoza işaret ediyor! Kas ağrıları, cinsel isteksizlik...

Erkeklerde kanda bulunan testosteron hormonu genellikle 40 ile 50 yaş arasında %10 azalır. 50 yaşından sonra ise her 10 yılda bir yaklaşık olarak %25 azalmayı sürdürür. Bu süreç kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu yüzden andropoz için kesin bir başlangıç yaşından söz edilemez. Çoğunlukla 50 yaşından sonra yaşanan süreç, kadınlardaki menopoz ile benzer şikayetlere neden olur.

Öncelikle belirtilere rağmen kesin andropoz tanısının birtakım kontroller ve testler sonrasında konulduğunu belirtmek gerekir. Belirtilerin varlığı sonrasında kişi mutlaka doktora başvurmalı. Doktor hastaya teşhis koymak amacı ile belirtiler hakkında sorular sorar. Hastanın şikayetlerini dinler ve farklı hastalık seçeneklerini ortadan kaldırır.

Sonraki adımda ise doktor andropoz tanısını koyabilmek ve diğer hastalıkları kesin olarak ortadan kaldırmak için fiziki muayene yapar. Hastaya çeşitli testler uygular. Andropoz tanısının en önemli göstergesi, kandaki testosteron seviyesi kan testi ile ölçülür. Bu test genellikle testosteron oranının yüksek olduğu sabah saatlerinde yapılır.

Testlerin sonuçlarına göre doktor kesin olarak andropoz tanısı koyabilir. Andropoz tanısının doktor tarafından doğru olarak konulabilmesi için hastanın belirtileri eksiksiz ve doğru şekilde doktora aktarması gerekir. Cinsel problemlerin çekinerek saklanması ya da sorulara yanlış cevaplar verilmesi tanının yanlış koyulmasına yol açar.