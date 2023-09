Bu belirtiler varsa dikkat! Milyonlarca insanın hayatına mal oluyor, saniyeler hayat kurtarıyor

Sepsis nedeniyle dünya genelinde her 2,8 saniyede 1 kişi hayata gözlerini yumuyor. Bedenin herhangi bir bölgesinde gelişen ağır enfeksiyon sonucunda bağışıklık sistemi tepki veriyor ve doku ile organlarda hasar gerçekleşebiliyor.

Tekli veya çoklu organ yetmezliklerinden ölüme kadar gidebilen bu ciddi rahatszılığa ilişkin açıklamada bulunan Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Tuğhan Utku, “Dünyada her yıl yaklaşık 50 milyon sepsis vakası görülmekte olup ve bu vakaların yaklaşık 11 milyonu hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Sepsis Günü nedeniyle konuşan uzman isim açıklamalarına şöyle devam etti:

“Akut sağlık sorunları olarak özellikle yoğun bakım üniteleri üzerinde baskı oluştururken, ciddi pahalı bir yönetim süreci olduğu için sağlık ekonomisi üzerine yükü artmakta, tedavi süreci sonrasında dahi iş güç kaybı oluşturması nedeniyle de hastalanmış bireylerin üretim sürecine katılmasını etkilediğinden sosyal hayat üzerindeki olumsuz etkileri belirgin olmaktadır”

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Sepsisin ihmal edilmemesi ve acil olarak tedavi edilmesi gereklidir. Uzmanlar bu hastalıkta saniyelerin bile önemli olduğunu vurguluyor.

İşte sepsis hastalığının belirtileri:

Vücut ısısındaki değişimler

Aşırı titreme ve kas ağrısı

Konuşma bozukluğu

Zihin bulanığı,

Yoğun nefes darlığı,

Gün boyu idrara çıkamama,

Cildin beneklenmesi,

Ölecekmiş gibi hissetmek.

Sepsis konusunda farkındalığı artırmak amacıyla dünya genelinde yürütülen çalışmalarla erken ve hızlı tanıya dikkat çekildiğini ifade eden uzman isim, “Bu yıl sepsis için “it’s about time” (sepsiste her şey zamanla ilişkilidir) mottosu kullanılarak zamanlamanın ve erken tanının önemine işaret edilmeye çalışılıyor. Bununla birlikte 'Say sepsis save lives' (Sepsis Konuş, Hayat Kurtar) söylemiyle de bu sorunun daha çok konuşulup tanınması. Toplumlar genelinde farkındalığın artırılması hedefleniyor” dedi.

TEDAVİ EDİLMEYEN ENFEKSİYONLAR SEPSİSE YOL AÇIYOR!

Sepsiste tedavinin başarısını belirleyen en önemli etkenleri; erken klinik tanı, erken mikrobiyolojik tanı, erken yoğun bakım tedavisinin başlanması erken organ yetersizlik riskinin azaltılması, uygun rehabilitasyon ve uygun klinik takip olarak tanımlayan uzman isim sözlerine şöyle devam etti:

“Aslında aynı mantıkla başarısız olunmasının nedenleri de tanımlanmış olmaktadır. Yoğun bakımlara sepsis hastaları geç gelmektedir. Tedavinin ana üssü olan yoğun bakım ünitelerine hastanın geç gelmesi başarının sırrı olan tüm basamakların gecikmesi anlamına gelmektedir.”