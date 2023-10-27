Bu belirtiler varsa dikkat! Uzman isim ölümcül hastalıktan korunmanın yollarını sıraladı

İnme riskini azaltmak için sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, yüksek tansiyon, diyabet ve kolesterol gibi risk faktörlerini kontrol altında tutmak önem arz ediyor. Böylesine hayati bir hastalığa karşı herkesin kendi sorumluluğunu alıp “değiştirilebilir risk faktörleri”yle mücadele etmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Ahmadova, “Değiştirebileceğimiz risk faktörlerini ne kadar hayatımızdan çıkarırsak inmeye karşı kalkanımızı da oluşturmuş oluruz. Pek çok hastalıkta olduğu gibi inmeye karşı alabileceğimiz önlemler var” dedi.

YAŞAM KALİTESİNİ BOZUYOR

Nöroloji Uzmanı Dr. Nigar Ahmadova dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini bozan ve dünyada ölüm nedenleri sıralamasında ikinci olan beyin damar hastalıklarından biri olan inme konusunda uyarılarda bulundu. Bu hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için 29 Eylül’ün “Dünya İnme Günü” ilan edildiğini belirten Dr. Ahmadova, beyni besleyen damarlardan birinin tıkanması ya da kanamasının inmeye neden olduğunu hatırlattı. İnmeye yol açan risk faktörlerinin üç grupta toplandığını belirten Dr. Ahmadova şöyle konuştu:

“Bunlardan ilki; yaş (inme riski yaşla birlikte artar), cinsiyet (erkekler kadınlara oranla daha yüksek riskli), ırksal ve ailesel özellikleri (ailede kalp ve beyin damar hastalıklarının olması) çevreleyen değiştiremediğimiz risk faktörleridir. 2. grupta ilaç tedavisiyle değiştirilebilen risk faktörleri yer alır. 3.sü ise yaşam stilinin değiştirilmesiyle önlenebilen risk faktörleridir. Bunları da ; hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, atriyal fibrilasyon, dislipidemi, sigara ve alkol kullanımı, fiziksel aktivite yetersizliği, yanlış beslenme alışkanlıkları ve obezite olarak sıralayabiliriz. Aslında inme dahil bir çok beyin ve damar hastalıklarında korunmak için çocukluktan doğru beslenme alışkanlığı edilmelidir. Sigara ve alkol gibi ciddi risk faktörlerinden uzak durmak gerekmektedir. Bazen hastalarımız çok az sigara içiyorum, günde 3-5 adet diyerek kendilerini avutuyorlar. Oysaki sigaranın bir tanesi bile damar hastalıkları için ciddi risk faktörüdür. Alkol de buna dahil. Bazı risk faktörlerini değiştiremeyiz. Ama değişebilenleri değiştirirsek hastalıktan korunmuş oluruz.”

İNMEDEN KORUNMANIN 7 YOLU

Dr. Ahmadova, sadece inmeden korunmak değil sağlıklı bir yaşam için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

1) Sağlıklı beslenin,

2) Haftada en az 3 gün tempolu yürüyüş yapın,

3) Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durun,

4) Diyabetis Mellitus ( şeker hastalığı ) varsa diyet ve düzenli ilaç kullanın,

5) Hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, kalpte ritm bozukluğu gibi hastalıklar varsa düzenli kardiyolog kontrolüne gidin,

6) Günlük tansiyon değerlerinin 140/90 mm.hg’den yüksek olmamasına dikkat edin,

7) Düzenli uyku uyuyun.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Öte yandan Dr. Ahmadova, yüzde asimetri, kol ya da bacakta (veya aynı taraf kol ve bacakta) güçsüzlük, konuşma bozukluğu gelişmesi halinde hemen 112’nin aranması gerektiğini söyledi. Dr. Ahmadova, “Unutmayalım ki beyni korumak için zamanla yarışıyoruz. Erken saatte (4.5 saat içinde ) 112 aranıp acil servise başvurulursa trombolitik (pıhtı açıcı ) tedavi ile hızlı şekilde iyileşme sağlanabilir” ifadelerine yer verdi.

(İHA)







