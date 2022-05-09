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Bu belirtilere dikkat! Eğer varsa mutlaka doktora başvurun

09.05.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıkları erken teşhis etmek tedavi sürecini oldukça olumlu yönde etkiliyor. Erken teşhis etmek için vücutta görülen rahatsızlıklara dikkat etmek gerekiyor. Fark edilen rahatsızlıklar birçok hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkıyor. Uzmanlar diyabet için görülen belirtiler hakkında uyarılarda bulunuyor.

Bu belirtilere dikkat! Eğer varsa mutlaka doktora başvurun

Günümüzde diyabet en sık görülen hastalıklar arasında bulunuyor. Çok ciddi hastalıklara neden olan diyabeti erken teşhis etmek çok büyük önem taşıyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Şimay Çokgezer diyabet hastalığı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Diyabet hastalığının gösterdiği belirtilere karşı bilinçli olunması gerekiyor. Çokgezer, diyabet belirtilerinin görülmesi durumunda mutlaka doktora gidilmesi gerekildiğini belirtiyor.

ÇOK SU İÇMEK VE ÇOK İDRARA ÇIKMAK GİBİ BELİRTİLERE DİKKAT

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Çokgezer, “Diyabet kan şeker düzeyini dengeli yani insülin hormonunun eksikliği ya da direnci sonucunda gelişen kronik bir metabolizma bozukluğudur. En sık rastlanan tip 2 diyabet olup genellikle 35 yaş ve üzerinde başlangıçta aile öyküsünün eşlik ettiği sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite azlığı ve obezitenin tetiklediği bir hastalıktır. Diyabetin en sık görülen semptomları çok su içmek, çok idrara çıkma, açlık hissi, çok yemek yeme, kilo alma ya da kilo kaybı, bulanık görme, halsizlik, yorgunluk, sık enfeksiyon geçirme ve yaraların geç kapanmasıdır. Tüm bu belirtiler kan şekeri belirli bir düzeyin üzerine çıktıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Erken tanı için herhangi bir şikâyeti olmasa da belirli aralıklarla kan şekeri ölçüm yapılmasını önermekteyiz.

DİYABET HASTALIĞI BÜTÜN ORGANLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

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Diyabet tanısı alan hastalarda amaç kan şekerinin normal sınırlar arasında tutarak diyabetin organlar üzerinde yapacağı olumsuz etkilerin önlenmesi ve yaşam kalitesini iyileştirilmesidir. Diyabet hemen hemen bütün organlar da olumsuz etkilere yol açmaktadır kalp krizine, inmeye, diyaliz gerektirebilecek böbrek yetmezliğine, ayak yaralarına, bulanık görme, az görme, görme kaybına ve erken ölümlere neden olabilmektedir. Tüm bu hasarları önlemek veya geciktirmemek için ilaç tedavisine ek olarak sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite, ideal vücut ağırlığının korunması ve sigaranın bırakılması önerilmektedir. Tüm diyabet tanı hastalarımızın herhangi bir şikâyeti olmasa da 3-6 ayda bir aile hekimlerine ya da takipte oldukları dâhiliye veya endokrinoloji kliniği ne başvurmasını öneriyoruz ”ifadelerini kullandı.

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