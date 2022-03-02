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Bu belirtilere dikkat! Karaciğeriniz risk altında olabilir

02.03.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaciğer, beden sağlığı için önemli organlardandır. Karaciğer vücudun zararlı maddelerden arınmasını sağlamaktadır. Bazı zamanlarda görevini tam anlamıyla yerine getirememektedir. Bu da beden sağlığını zararlı etkilemektedir. Karaciğerinizin yorgun olup olmadığını öğrenmek için bu belirtilere dikkat edebilirsiniz…

Bu belirtilere dikkat! Karaciğeriniz risk altında olabilir

Karaciğer, yediklerimizi vücudun kullanabileceği besin maddesine çevirir, zararlı toksin maddelerini temizler ve daha birçok konuda oldukça etkili görev oynar. İnsan sağlığına daha birçok faydası bulunan karaciğerin 100’den fazla hastalığı bulunuyor. Bu hastalıklar oldukça çeşitli olmakla beraber her hastalığın kendine has semptomları var. Karaciğer sirozu, karaciğer yağlanması, hepatit ve karaciğer yorgunluğu bu hastalıklardan birkaçı olarak belirtiliyor. Karaciğer yorgunluğu bazı belirtilere bağlı olarak anlaşılabiliyor. Diyetisyen Beste Alimert Altunörs konu hakkında bilgiler verdi.

KARACİĞERİN YORGUN OLDUĞUNUN BELİRTİLERİ

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Öğleden sonraları enerjiniz düşüyor mu?
Sıklıkla kabızlık şikâyetiniz var mı?
Sıklıkla gaz veya şişkinlik yaşıyor musunuz?
Kilo vermekte zorlanıyor musunuz?
Cildinizde kahverengi lekeler var mı?
Genelde stresli misiniz?

KARACİĞERE ZARAR VEREN MADDELER

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Toksinler, hava kirliliği, sağlığa zararlı katkı maddeleri içeren yiyecekler, küflenmiş- beklemiş yiyecekler, tarım ilaçları, kontrolsüz bitkisel takviyeler ve çaylar, şekerli yiyecek- içecekler, unlu yiyeceklerin fazla tüketimi, kabuklu deniz hayvanları

KARACİĞERE NE İYİ GELİR?

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Karaciğere dost beslenme planı ve karaciğer detoksu doğru yapıldığında karaciğerin temizleme, vitamin- mineral depolama, düzenleme görevlerine destek olmuş oluruz. Brasika sebzeleri olan lahana çeşitleri, brokoli, pazı, şalgam, hardal otu , turp ile pancar, enginar, kereviz, deve dikeni, pırasa, soğan, sarımsak ve antioksidanlar birleştiğinde karaciğeri detoks yapan enzimleri çalıştırırız ve karaciğer detoksu yaparız.

KARACİĞER İYİ ÇALIŞMADIĞINDA NE OLUR?

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Gıdaları sindiremeyiz
Toksinleri yeterli uzaklaştıramayız
Kolesterol yükselir
İnsülin direnci, şeker hastalığı ve birçok karaciğere bağlı hastalıklarla savaşmak durumunda kalabiliriz.


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