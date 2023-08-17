Bu belirtilere dikkat! Uykuda kalp krizi geçirdiğinizin en önemli işaretleri

Günde ortalama 100 bin kez kasılarak neredeyse 8000 litre kanı dolaşıma pompalayan kalp, erkeklerde ağırlığı 340 gram iken kadınlarda yaklaşık 300-320 gram kadardır. Kalp krizi ve inme tüm dünyada en sık tespit edilen ölüm nedenleridir. Dünya Sağlık Örgütü, 2030 yılı geldiğinde kalp damar hastalıklarına bağlı her sene 23,6 milyon insanın yaşamını kaybedeceğini öngörür. İşte uykuda kalp krizi belirtileri...

Kalp krizinin diğer belirtileri arasında sıkıntı hissi, baş dönmesi, mide bulantısı, nefes darlığı, kolay yorulma ve kalp ritim bozukluğu gibi durumlar da yer alabilir. Kalp ağrısı, bazen daralan bölgelerde oluşan Kalp krizi belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu durum özellikle kadınlarda kalp krizi belirtileri için geçerlidir.

Kalp krizinde görülen en temel kalp krizi belirtisi kalp ağrısı olarak tabir edilen göğüs ağrısıdır. Göğüs duvarının ardında hissedilen bu ağrı, sanki göğüs kafesine biri oturmuş hissi veren ağırlık ve baskı yapıcı tarzda künt bir ağrıdır. Sol kola, boyuna, omuzlara, karın, çene ve sırta yayılabilir. Genel olarak 10-15 dakika kadar sürer.

Uyanıkken kalp krizi geçirme riskiniz daha yüksek ancak uykudayken kalp krizi geçirme riskinizi de göz ardı etmemelisiniz. İşte uykuda kalp krizi geçirdiğimizi anlamamızı sağlayabilecek belirtiler...

NEFES DARLIĞI

Uykuda nefes darlığı, kalp krizi geçirme belirtilerinden biridir. Eğer uykuda nefes darlığı çekiyorsanız ve solunumunuzda güçlük çekiyorsanız, kalp krizi geçirmiş olabilirsiniz.

TERLEME

Uykuda aşırı terleme, kalp krizi geçirme belirtilerinden bir diğeridir. Eğer uykuda aşırı terliyorsanız ve terleme nedeni açıklanamıyorsa, kalp krizi geçirmiş olabilirsiniz.

KAFA KARIŞIKLIĞI

Uykuda kafa karışıklığı hissi, kalp krizi geçirme belirtilerinden bir diğeridir. Eğer uykuda kafa karışıklığı yaşıyorsanız, hemen doktorunuza başvurmanız önerilir.

GÖĞÜS AĞRISI

Uykuda göğüs ağrısı hissi de kalp krizi geçirme belirtilerinden biridir. Eğer uykuda göğüs ağrısı hissediyorsanız, hemen doktorunuza başvurmanız gerekir.

MİDE BULANTISI

Uykuda mide bulantısı, kalp krizi geçirme belirtilerinden biridir. Eğer uykuda mide bulantısı yaşıyorsanız, ciddiye alın.



