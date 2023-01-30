HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu belirtiye dikkat! Kalp krizi geçirmeden haftalar önce görülüyor

Bu belirtiye dikkat! Kalp krizi geçirmeden haftalar önce görülüyor

30.01.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Kap krizinin belirtileri göğüs sıkışması ve terleme gibi belirtiler olduğu bilinse de kalp krizinden haftalar önce ortaya çıkan ve görmezden gelinen önemli bir belirti bulunuyor. Kalp krizi geçiren kadınların %40'ı aynı belirtiyi yaşamış.

Bu belirtiye dikkat! Kalp krizi geçirmeden haftalar önce görülüyor

Kalp krizi en sık rastlanan ölüm nedenleri arasında üst sırada yer alıyor. Her yaştan ve cinsiyetten insanı etkileyebilen kalp krizine erken müdahale hayat kurtarıyor. Kalp krizinin ani geliştiği düşünülse de bazı durumlarda kalp krizi erkenden uyarı verebiliyor. Günlük hayatta çok sık yaşanan bir rahatsızlığın önemli kalp krizi belirtisi olduğu öğrenildi.

KRİZ GEÇİREN KADINLARIN ÇOĞU AYNI BELİRTİYİ YAŞAMIŞ

Ekran görüntüsü 2023-01-30 134228

Birçok kadın kalp krizi geçirmeden önce kaygı, mide ekşimesi veya 'komik bir dönüş' gibi diğer durumlar yaşadığını belirtiyor. Bir çalışma, kadınların yaklaşık yüzde 40'ının kalp krizi geçirmeden önce hazımsızlık yaşadığını buldu. Genellikle yemeklerden sonra yaşanan ve kolayca göz ardı edilebilen bu belirtinin uzun sürmesi riskli durumlar hakkında uyarı verebiliyor.

KALP KRİZİNDEN ÖNCE YAŞANIYOR

Ekran görüntüsü 2023-01-30 134444

Circulation dergisinde yayınlanan araştırmada, hazımsızlığın kardiyak olaydan önceki ay kadınlarda yaygın bir olay olduğu keşfedildi. Kohortun yaklaşık yüzde 39'u kalp krizinden önce hazımsızlık bildirdi. Bununla birlikte, kalp krizi sırasında hazımsızlık yaygın değildi.

YETERSİZ ARAŞTIRMALAR YANLIŞ TEŞHİSLERE NEDEN OLABİLİYOR

Ekran görüntüsü 2023-01-30 134323

Çalışmanın amacı, uyarı işaretlerinin tam bir resmini sağlamak için kadınların koroner kalp hastalığı semptomlarını doğru bir şekilde tanımlamaktı. Araştırmacılar, "'Tipik' kardiyak semptomların mevcut tanımı, öncelikle beyaz, orta yaşlı erkeklerin deneyimlerine dayanmaktadır." Uzmanlar, bunun "klinisyenler ve sıradan bireyler arasındaki yanlış anlaşılmalara katkıda bulunduğunu, yanlış teşhislere yol açtığını ve kadınların tedavi aramayı ertelemesine neden olduğunu" söyledi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLER

Ekran görüntüsü 2023-01-30 134249

Araştırmacılar, daha önceki araştırmalarda, kadınların yüzde 85 ila 90'ının kalp krizine giden dönemde birkaç farklı semptom tanımladığını bulduğunu belirtti.

Kadınların olaydan bir ay önce yaşadığını bildirdiği en yaygın beş semptom şunlardı:

  • Olağandışı yorgunluk (yüzde 71)
  • Uyku bozukluğu (yüzde 48)
  • Nefes darlığı (yüzde 42)
  • Hazımsızlık (yüzde 39)
  • Anksiyete (yüzde 36)

Kadınlar kalp krizi sırasında şunları bildirdi:

  • Nefes darlığı (yüzde 58)
  • Zayıflık (yüzde 55)
  • Olağandışı yorgunluk (yüzde 43)
  • Soğuk ter (yüzde 39)
  • Baş dönmesi (yüzde 39)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'İşaret parmağı yüzük parmağından uzun olanlarda...' Önemli uyarı'İşaret parmağı yüzük parmağından uzun olanlarda...' Önemli uyarı
Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarıTürkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarı
Son dakika: Denizli programında Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart! Herkes oraya döndü: 'Şu kızımıza bakın!'Son dakika: Denizli programında Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart! Herkes oraya döndü: 'Şu kızımıza bakın!'
Anahtar Kelimeler:
hazımsızlık kalp krizi araştırma kadın kalp krizi belirtileri teşhis

En Çok Okunan Haberler

Gelen mesajı ifşa edip kızdı! Karısıyla cinsel ilişkisinden bahsetti

Gelen mesajı ifşa edip kızdı! Karısıyla cinsel ilişkisinden bahsetti

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

Kar yağışındaki o detayı açıkladı! Peş peşe haberler geliyor

Kar yağışındaki o detayı açıkladı! Peş peşe haberler geliyor

Hesaptaki o detayı görenler çılgına döndü! Fırsatçılar iş başında

Hesaptaki o detayı görenler çılgına döndü! Fırsatçılar iş başında

Uzmanlar uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir!

Uzmanlar uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.