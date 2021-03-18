HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu besinler bitkinlik ve tükenmişlik hissini yok ediyor!

Bu besinler bitkinlik ve tükenmişlik hissini yok ediyor!

18.03.2021 11:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bu besinler bitkinlik ve tükenmişlik hissini yok ediyor!

Kaygı ve anksiyete Covid-19 pandemisi ile birlikte pek çok kişinin mücadele etmeye çalıştığı rahatsızlıklar haline geldi. Bunun yanı sıra bitkinlik ve yoğun tükenmişlik hissine de sebep olan Covid-19 pandemisinde tercih edeceğiniz bazı besinlerle tükenmişlik hissinden kurtulabilirsiniz. Bağışıklığı güçlü tutarak ruh sağlığımızı güçlendirecek bu besinler bizler için Covid-19'a karşı da koruma kalkanı görevini üstlenecek.

'Pandemi döneminde tükenme haline iyi gelen bazı besinlerle ruh halimizi bir nebze de olsa yüksek tutmak elimizde' diyen Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, sözlerine şöyle devam etti:

'İyi ve kötü ruh hali seviyeleri vücutta dopamin ve seratonin seviyeleri tarafından kontrol edilmekte. Oksitosin ve endorfin hormonlarının da kişinin iyi ruh hali üzerinde rol aldığı bilinmektedir. Bu nedenle sağlıklı beslenmenin yanı sıra, hormonlara etki ederek ruhsal enerjimizi yükseltebilen bu besinleri de düzenli tüketmekte fayda var.'

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, tükenmişliğe karşı etkili 10 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler içeriğinde bulunan magnezyum ile yeterli miktarda günlük magnezyum almanıza katkı sağlıyor. Hem seratonin yapımında rol alan hem de oksitosin hormonun optimal çalışması için gerekli olan magnezyum minerali bu sebzelerde bolca bulunuyor. Ayrıca düşük seviyeleri depresyon ile ilişkilendirilen folik asit de bu sebzelerde bolca bulunuyor.

YAĞLI BALIKLAR

Somon ve uskumru gibi yağlı balıklar elzem yağ asitleri olan EPA ve DHA bakımından zengin balıklardır. Bu elzem yağlar daha düşük depresyon seviyeleri ile ilişkilendirilmektedir ve vücutta sentezlenmediklerinden dışarıdan besinlerle alınmalıdır. Haftada 1-2 kez bu balıklardan tüketmek depresyon riskini düşürebiliyor.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata kişinin ruh halini iyileştirdiği bilinen kafein ve N-asiletanolamin içermektedir. Bitter çikolata hem ruh halinin iyileşmesine katkı sağlayan flavonoidleri daha yoğun içermesi hem de daha az şeker içermesi nedeni ile sütlü çikolataya göre daha sağlıklı bir seçenektir. Yine de şeker içeriği yüksek bir yiyecek olduğundan sağlıklı kişilerin günde 2-3 kare 10-15 gramdan daha fazla tüketmemelerinde fayda var. Diyabet ya da hipoglisemisi olan kişiler ise miktar ve tür konusunda beslenme uzmanına danışmalılar.

FERMENTE BESİNLER

Çalışmalar sağlıklı bağırsak bakterileri ve daha düşük depresyon seviyeleri arasında ilişki olduğunu göstermekte. Ayrıca bağırsaktaki sağlıklı bakteriler tarafından önemli miktarda seratonin üretilmekte. Bu anlamda yoğurt, kefir gibi fermente ürünlerin düzenli tüketimi bağırsakta yararlı bakterilerin sayısını arttırarak iyi ruh halinin oluşumuna katkı sağlayabiliyor.

KURU BAKLAGİLLER

İçeriğinde bulunan B grubu vitaminleri seratonin, dopamin ve ruh halinin iyileşmesinde rol alan diğer bazı maddelerin üretimini destekleyerek kişide ruh halini iyileştirir. Yine içeriğinde bulunan folik asitin eksikliği de depresyon ile ilişkilendirildiğinden iyi bir folik asit kaynağı olan bakliyatlar duygu durumunun iyileşmesine yardımcı olabiliyor.

KIRMIZI ET, YUMURTA, TAVUK, HİNDİ

Mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin hormonunun salgılanmasında rol alan triptofan elzem ve dışarıdan alınması gereken bir aminoasittir. Kırmızı et, yumurta ve tavuk gibi hayvansal besinlerde fazlaca bulunur. Bu anlamda sabahları 1 yumurta tüketmek ve öğünlerden birinde kırmızı et veya hindi gibi protein kaynaklarını tercih etmek ruh halinin iyileşmesine katkı sağlayabiliyor.

MUZ

Muz da seratonin salgılanmasında rol alan yüksek triptofan içeriğine sahiptir. Eğer diyabet veya böbrek hastalığınız yoksa günde 1 küçük muz tüketmek rahatlamanıza destek olabilir.

YAĞLI TOHUMLAR

Ceviz, badem, kaju fındık gibi besinler sağlıklı yağlar ve protein içerir. Bu besinlerin içeriğinde seratonin salgılanmasında rol alan triptofan yüksek miktarda bulunur. Hangi miktarlarının ruh halini ne ölçüde etkilediği bilinmemekle birlikte yoğun kalorili bu besinlerin günde 3 ceviz veya 8-10 çiğ badem/fındık gibi sayı ile tüketilmesinde fayda var.

YULAF

Kahvaltıda lifli beslenen kişilerin enerjilerinin daha yüksek ve ruh halinin daha iyi olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Yulaf içeriğindeki yüksek lif sayesinde kan şeker dalgalanmalarını ve buna bağlı ruh hali değişikliklerini önler. Ayrıca içeriğinde bulunan B grubu vitaminleri ve folik asit de kişide iyi ruh halinin oluşmasına katkı sağlar.

KAHVE

Kahve, kişide ruh halini iyileştiren dopamin ve norepinefrinin etkinliğini arttırır. Hem kafeinli hem de kafeinsiz kahvede aynı etkiyi görmek mümkündür. Kahvede bulunan fenolik bileşiklerin modu iyileştiridiği düşünülmektedir. Sağlıklı kişiler günde 1-2 fincan kahve türlerini tüketebilir. Güvenli kafein dozunu aşmamak adına kahve tüketildiğinde yeşil çay, siyah çay gibi kafein içeren diğer içecekleri sınırlandırmakta fayda var.

SAĞLIKLI ÖĞÜN PLANLARI YAPIN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Tüm bunlara ek olarak pandemi sürecinde yedikleriniz veya diğer kontrol edemedikleriniz konusunda kontrolü elden kaçırmış olma hissi de negatif ruh haline sebep olabilmekte. Beslenme anlamında kontrolü yeniden ele almak için planlı davranın. Günlük veya haftalık sağlıklı öğün planları yapın ve alışverişinizi bu doğrultuda gerçekleştirin. Plan yapmak hem sağlıklı beslenmenize hem de kontrolü kaçırmış olmanın verdiği olumsuz duygularla baş etmenize yardımcı olacak. Ayrıca, hem spor mahiyetinde yapılan hem de spor mahiyetinde olmayan fiziksel aktivitenin mutluluk ve iyi ruh hali ile ilişkili olduğu gösterilmektedir. Bu anlamda beslenmenize dikkat etmenin yanı sıra mümkün olduğu kadar aktif olmaya çalışın.” diyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak
Bu maddeler erkeklerde kısırlığa, çocuklarda astıma neden oluyorBu maddeler erkeklerde kısırlığa, çocuklarda astıma neden oluyor
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

65 yaş üstü kişilere uyarı: Ev izolasyonu hareket kısıtlılığını artırıyor

Pandemi riski artırdı: 65 yaş üzerine uyarı!

Boyalarda kullanılıyor! Bu maddeler erkeklerde kısırlığa, çocuklarda astıma neden oluyor

Bu maddeler erkeklerde kısırlığa, çocuklarda astıma neden oluyor

Sağlıkçıların gözünden Covid-19 mücadelesi! Bu kez şiirle anlattılar

Sağlıkçıların gözünden Covid-19 mücadelesi! Bu kez şiirle anlattılar

Esra Ezmeci kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Esra Ezmeci hangi hastanede çalışıyor?

Esra Ezmeci'den 'korku' açıklaması

Covid-19 uyarısı: Uyku apnesi olanlarda daha ağır seyrediyor

Covid-19 uyarısı: Uyku apnesi olanlarda daha ağır seyrediyor

Kronik yorgunluk sendromu ile baş etmek için öneriler

Sürekli yorgun hissediyorsanız sebebi bu olabilir!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.