Bu besinleri yemeden önce iki kere düşünün! Çok fena tetikliyor

Beslenme kaynaklı tetikleyicilerin en başında açlık vardır. İkinci sırada ise çikolata ve alkol gelmektedir. Migren hastaları bazen besin öğelerinden bir ya da birden fazlasına karşı hassas olabilirler.
Migren hastalarının değerlendirilmesinde tüketilen besinler sorgulanmakta ve hastanın beslenme günlüğü tutması sağlanarak atak zamanlarında dikkat edilmesi gereken besinler belirlenebilmektedir. Baş ağrısını tetikleyen besinlerin içerisinde bulunan bazı kimyasallar MSG (monosodyum glutamat), nitrat, nitrit, tiramin ve histamin içeren diğer aminlerdir. Diyetisyen Burak Çetiner konu hakkında bilgiler verdi.
Kan şekerinin düştüğü durumlarda baş ağrısı durumu artar. Bu sebeple öğün atlamamaya önem göstermelisiniz. Günlük en az 2-2,5 litre su içmeli ve 30 dakika yürüyüş yapabilirsiniz. Günde en az 7 saat uyumalısınız. Kafein alımı sınırlandırmak ağrıları azaltıcı etki sağlamaktadır. Ağrı başlangıcı hissedildiği anda 1 kupa Melisa Çayı ve Ihlamur gibi rahatlatıcı çaylar tüketebilirsiniz.
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