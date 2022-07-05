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Bu bilgiler herkesi ilgilendiriyor! EGM uyardı... Sahte para nasıl anlaşılır?

05.07.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte paralar vatandaşlarda büyük mağduriyetlere yol açabiliyor. Bu nedenle Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) “Sahte para nasıl anlaşılır?” konusunda önemli bir video yayınladı. EGM tarafından yayınlanan videoda gerçek banknotların özellikleri sıralanarak sahte para dolandırıcılığına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Bu bilgiler herkesi ilgilendiriyor! EGM uyardı... Sahte para nasıl anlaşılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sahte para mağduru olmaması için sahte paranın nasıl anlaşılacağı ile ilgili önemli bir videoyla uyarı yapıldı. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından sahte para dolandırıcılığına yönelik uyarıda bulunularak, "Polis Kemal" karakterinin gerçek banknotların özelliklerini anlattığı animasyon video yayınlandı. İşte paranın sahte olup olmadığını anlamak için dikkat edilmesi gerekenler...

SAHTE PARA NASIL ANLAŞILIR?

Videoda şu ifadelere yer verildi:

"Kurban Bayramına yaklaştığımız bu günlerde sizlere sahte paranın nasıl anlaşılacağına dair birkaç ipucu vermek isterim. Emniyet şeridi, tüm banknotlarda kağıda gömülü olarak yer alır. Banknotu ışığa tuttuğumuz zaman banknot değerini ve 'T' ile 'L' harflerini görebiliriz. Filigran, paranın ön yüzünde sol tarafta yer alır. Filigran ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin küçüğüyle kupür değerini gösteren sayılardan oluşur. Banknotu ışığa tuttuğumuzda her iki yüzden de görebiliriz. Holografik şerit folyo, banknotların sağ ön yüzünde bulunur ve tasarımla uyumlu çeşitli görsel motifler yer alır. Holografik şerit folyo da TL ve paranın kupür değeri yer alır. Banknotu hareket ettirdiğimizde parlak ve renkli yansımalar olduğunu görebiliriz. Gizli görüntü, portrenin sağ alt tarafında yedigen bir şeklin içinde bulunur ve banknota yatay göz hizasında bakıldığında kupür değerini gösteren bu gizli görüntüyü görebiliriz. Renk değiştiren şerit, banknotların arka yüzünde yer alır. Renk değiştiren şeritte TL ve paranın kupür değeri yer alır. Banknot hareket ettirildikçe yarı şeffaf sarı yansıma verir. Kabartma baskı ise banknotların ön yüzünde Atatürk portresiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ibaresi gibi bazı bölümlerde bulunur."

Kaynak: AA

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