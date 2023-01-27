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Bu bilgisayarlar sağlam görünmelerine rağmen 'hurdaya' çıkıyor... Peki neden?

27.01.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda insan bilgisayar kullanıyor. Sağlam gibi görünen bazı ikinci el bilgisayarlar ise çaresizce hurdaya çıkartılıyor. Bunun arkasında ise ilginç bir neden yer alıyor. Çünkü aktarılanlara göre geri dönüşümcülerin genellikle birkaç yaşında olan bu makinelerde oturum açmalarının ve fabrika ayarlarına sıfırlamalarının bir yolu bulunmuyor.

Bu bilgisayarlar sağlam görünmelerine rağmen 'hurdaya' çıkıyor... Peki neden?

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple, dizüstü bilgisayarlarına MacBook adını veriyor. Vice'ın haberine göre ise bazı ikinci el MacBooklar, fabrika ayarlarına döndürülemedikleri için parçalara dönüşüyor. Çünkü haberdeki iddiaya göre geri dönüşümcülerin oturum açıp genellikle birkaç yıllık olan makineleri fabrika ayarlarına döndürmesinin bir yolu yok.

"BİR AYGIT KİLİTLİYSE BU KONUDA YAPILACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Bu, Apple'ın T2 güvenlik yongasından kaynaklanıyor. İlk olarak 2018'de tanıtılan dizüstü bilgisayarlar, orijinal sahibi olmayan herkesin makinede oturum açmasını imkansız hale getiriyor. Bir onarım mağazasının sahibi olan John Bumstead, bu konuda Motherboard'a yaptığı açıklamanın içinde şu ifadeleri kullandı:

"Bir aygıt kilitliyse bu konuda yapılacak hiçbir şey yok. Jailbreaker'ların/bypass'çıların bile buna bir çözümü yok ve muhtemelen de olmayacak çünkü Apple'a özel çipler zorlu."

Apple, kendi üretimi olan M1 çipini çıkardığında, T2'nin özelliklerini o bilgisayarlara entegre etmişti.

Bumstead, "Ne olursa olsun, bypass edilmiş bir Mac, saldırıya uğramış, korsanlık bir makinedir ve silinip sıfırlanırsa kilitli haline geri döner, bu nedenle bypass edilmiş mac'leri perakende ortamında satmak etik değildir." dedi.

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Sorumluluk sahibi geri dönüştürücüler ve yenileyiciler, kullanılmış, ikinci el cihazları satmadan önce önceden kalan verileri siliyor. Bu durumda veriler siliniyor, ancak cihaz yeni bir kullanıcıyla eşleştirilemiyor, bu da iddiaya göre onları fiilen değersiz hale getiriyor.

Bumstead ve diğerlerinin ise bu makinelere ikinci bir ev bulmak yerine onları parçalarına ayırdıkları ve parçalarını sattıkları söyleniyor.

İLGİLENMİYORLAR, TELEFONLARA ÇIKMIYORLAR!

Aktarılanlara göre genellikle cihazların önceki sahipleri, makineleri toplu olarak alıp satan şirketler veya okullar oluyor ve geri dönüşümcülere veya yenileyicilere makinelerin kilidini açma konusunda yardım etmekle ilgilenmiyorlar. Bumstead'a göre, önceki sahipler telefonlara cevap vermiyor ve 3 bin makineyi birden satan büyük şirketler onların zaten imha edildiğini varsayıyor.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNDU

Apple'ın her yıl ikinci el piyasası için hayatı biraz daha zorlaştırdığı iddiasında bulunan Bumstead, "Yasal olarak edinilmiş kilitli bir makineyle karşılaştığımızda, Apple hesabımıza giriş yapabilmeli, seri numarasını ve verilen herhangi bir bilgiyi girebilmeli, ardından bir düğmeye tıklayıp makineyi kilidinin açılması için Apple'a gönderebilmeliyiz. Ardından Apple, kayıtlarını inceleyebilir, isterse orijinal sahibini sorgulayabilir, ancak günün sonunda herhangi bir 'kırmızı bayrak' yoksa ve orijinal sahibi 30 gün içinde itiraz etmezse, cihazın kilidi otomatik olarak açılmalı." diyerek bir çözüm yolu önerdi.

Apple'dan konuyla ilgili henüz bir yanıt gelmese de, şirketin ne diyeceği merakla bekleniyor. Ancak Apple kullanıcılarının güvenliğine önem verdiğini sık sık belirtmekte. Bu durum da bir sorundan çok Apple'ın kullanıcılarını korumak için aldığı bir güvenlik önlemi olarak değerlendirilebilir.

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