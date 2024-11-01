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Bu bitki adeta kadınlar için yaratılmış! Hormonları düzenliyor, anne sütünü artırıyor... İşte faydaları

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.11.2024 11:14
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Doğanın bize sunduğu mucizelerden biri olan hayıt tohumu kadınlar için biçilmiş bir kaftan. Yumurtalık kalitesini artırmadan adet düzenlemeye kadar birçok faydası olan hayıt tohumunu demleyip çay olarak tüketebilirsiniz.

Bu bitki adeta kadınlar için yaratılmış! Hormonları düzenliyor, anne sütünü artırıyor... İşte faydaları

Doğada sayısız tıbbi ve aromatik bitki var. Bu bitkilerden biri olan hayıt tohumu genel sağlığa olan faydalarının yanı sıra özellikle kadınlar için birçok önemli fayda sağlıyor.

HER KADIN TÜKETMELİ

Hayıt tohumunun faydalarını öğrenenler severek çayını yapıp içiyor.

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Bir bardak kaynamış suya bir tatlı kaşığı hayıt tohumu ekleyip 10 dk demlenmeye bırakın. Anne sütünden hormonların düzenine kadar birçok faydası olan bu çayı sabah ve akşam tüketebilirsiniz.

HAYIT TOHUMU FAYDALARI

Anne sütünün kalitesini artırır.

Regl dönemindeki sancılı ağrıların üstesinden gelerek, kadınların ağrısız ve kolay bir regl dönemi geçirmesini sağlar.

Vücutta östrojen hormonunun salgılamasını artırarak böyle sorunları ortadan kaldırmaya yarar.

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Hormonların düzenlenmesi konusunda yardımcı olarak, hormonal bozukluklar yüzünden ortaya çıkan depresyon ve stres gibi durumları da ortadan kaldırır.

Çikolata kistlerinin önüne geçen hayıt tohumu, kısa sürede küçülüp giderilmesine sebep olur.

Kadınlarda rahim duvarını güçlendirmeye yarar ve bu sebeple doğurganlığı artırır.

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Menopoz döneminin daha huzurlu ve hafif geçmesine büyük yardım sağlar.

Ter bezlerinin sağlıklı çalışmasını sağlayarak aşırı terleme ve kötü kokuların önüne geçer.

Ter bezlerinin sağlıklı çalışması sayesinde aşırı sıvı kaybını da engeller.

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Sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlayarak hazımsızlık sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Sivilce ve akne sorunlarını ortadan kaldırarak yağlı cilt sorunlarına savaş açar.

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İshal ve gaz gibi sorunu olanların bu sorununu ortadan kaldırır.

Böcek ve sinek ısırmalarına karşı tam bir panzehir etkisi gösterir.

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Anahtar Kelimeler:
anne sütü
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