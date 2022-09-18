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Bu bitkiye sahip olanların örümcek derdi kalmıyor! Oldukça etkili sonuçlar veriyor

18.09.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örümcek küçük olmasına rağmen en korkulan hayvanlar arasında bulunuyor. Eve yuva yaptıklarında hızla üreyen örümcekler göremeyeceğiniz yerlerde saklanıyor. Örümcekleri etkili bir şekilde uzaklaştırırken zarar vermek istemiyorsanız bu bitkiyi kesinlikle almalısınız.

Bu bitkiye sahip olanların örümcek derdi kalmıyor! Oldukça etkili sonuçlar veriyor

Örümcek en çok sonbahar ve kış aylarında görülüyor. Dolapların, yatakların arkasında yuva yapan örümcekler korkutucu olabiliyor. Örümceklerden uzaklaşmak için çeşitli yöntemler bulunuyor. Onlara zarar vermeden kovmak için en etkili yöntemler arasında limon kabuğu ve nane yer alıyor. Örümcekler nanenin kokusundan oldukça rahatsız oluyor. İsterseniz saksılara nane ekebilir veya nane yağını kullanabilirsiniz.

ÖRÜMCEKLERİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN NANE YAĞI

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20 damla nane esansiyel yağını (nane özü değil) suyla dolu 1 litrelik bir sprey şişesine karıştırın. Karışımı tüm evin etrafındaki köşelere, girişlere ve döşeme tahtalarına püskürtün. Ayrıca nane yağını doğrudan pamuk toplarının üzerine damlatıp bunları örümceklerin çıktığını düşündüğünüz dar alanlara bırakabilirsiniz. Örümcekler nane kokusuna tahammül etmezler ve uygulandığı her alandan kaçarlar. Aynı etki için okaliptüs yağı da kullanabilirsiniz.

ÖRÜMCEKLERDEN UZAKLAŞMAK İÇİN

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  • Öncelikle, dikkatli bir şekilde evinizi temizleyin, çünkü örümcekler saklanacak yerlerin olmaması nedeniyle çok temiz evlerden kaçınırlar.
  • Örümcek ağlarını ve yumurta keselerini her gördüğünüzde süpürdüğünüzden emin olun.
  • Yiyecekleri sıkıca kapatılmış saklama kaplarında saklayın. Bu, örümceklerin besin kaynağı olan karıncaları, hamamböceklerini ve diğer zararlıları uzaklaştıracaktır.
  • Örümcekler, eski dergiler, kirli giysiler, ıvır zıvırlar ve kendilerini koruyacak farklı yığınlarında saklanmayı severler.
  • Örümceklerin tarçın kokusunu sevmediği düşünülmektedir. Yemek pişirmek için kullanılan kuru çubuklar, tarçın yağı veya tarçın kokulu mumlar kullanabilirsiniz.
  • Meyve sinekleri örümcekler için lezzetli bir atıştırmalıktır, bu nedenle açıkta meyve bırakmadığınıza emin olun.
  • Örümceklerin tüm narenciye kokularından nefret ettiği söylenir, bu nedenle narenciye kabuğunu süpürgeliklere, pencere pervazlarına ve kitap raflarına sürün. Limon kokulu temizleyiciler ve mobilya cilası kullanın ve evinizin içinde ve dışında sitronella mumları yakın.
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