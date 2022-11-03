Bu burçlar sevince tam seviyor! İşte evlilikleri mutlu ve uzun süren o burçlar

Astrolojiye göre insanların burçlarına bakılacak birçok çıkarım yapılabiliyor. Bunlardan biri de ilişkiler konusunda yapılan çıkarımlar... Bazı burçların evlilikleri daha uzun ve mutlu sürüyor.İşte evlilikleri mutlu ve uzun süren o burçlar...

AKREP

Ayrılık kaygısından muzdarip olan Akrep burçları başka biri için yeterince iyi olamamaktan endişe duyarlar. Bu durum ilişkide kıskanç tavırlara neden olur. Ancak akrep burçları, partneri için her türlü zorluğa göğüs germeye hazırdır. Bu nedenle ilişkileri uzun ömürlü olur.

YENGEÇ

Gerçek bir aile bireyi olan Yengeç burcu, aileyi dünyasının ortasına koyar. Aileyi korur, savunurlar. Nazik, sıcak kalpli ve sevecendirler. Evlilikte meydana gelebilecek sorunlarla yüzleşmekten çekinmezler. Dengeci bir tutum sergileyen Akrep burçları, uzun ömürlü evlilik yapar.

BAŞAK

Başak burçları için en önemli şey eşleri ve çocuklarının mutluluğudur. Partnerine güvendiği için kıskanç ya da kısıtlamacı değildir. Sever ve saygı duyar. Başak burçları biraz mükemmeliyetçi olsa da her sorunu konuşarak çözebilecek kadar da anlayışlıdır.

TERAZİ

Aşkı hayatının ortasına koyan Terazi burcu, küçük yaşlardan itibaren mutlu bir yuva sahibi olmanın hayalini kurar. Yalnızlık onlar için yorucudur. Sevebilecek birini bulduklarında kendilerini ona adarlar. Güvenilir bir burç olan Terazi burcu sorun çözme konusunda da ustadır.



