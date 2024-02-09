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    4. Bu çayı içen 30 yıl öksürmedi! Çinlilerin öksürüğü bıçak gibi kesen şifa çayı! Sadece tek malzeme ile yapılıyor

    Bu çayı içen 30 yıl öksürmedi! Çinlilerin öksürüğü bıçak gibi kesen şifa çayı! Sadece tek malzeme ile yapılıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    09.02.2024 15:16 | Son Güncelleme:
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    Günümüzde geleneksel tıbbın mucizevi gücüne olan ilgi artıyor. "Bu çayı içen 30 yıl öksürmedi!" başlığıyla sosyal medyada paylaşılan bu çay Çin tıbbından şifa getiriyor. Çinlilerin öksürüğü kesen mucizevi çayı, tek bir malzeme ile kolayca hazırlanıyor. Doğanın bize sunduğu basit bir çözüm, yıllardır süregelen bir sağlık sorununa çare olabilir. Bu çayın, sadece öksürüğü durdurmakla kalmayıp aynı zamanda öksürük oluşumunu da engellediği iddia ediliyor.

    Bu çayı içen 30 yıl öksürmedi! Çinlilerin öksürüğü bıçak gibi kesen şifa çayı! Sadece tek malzeme ile yapılıyor

    Çin tıbbının köklü geçmişi ve doğal şifalı bitkilerle ilgili derin bilgisi yakından takip ediliyor. Çinlilerin öksürüğü kesen şifa çayı sosyal medyada viral oldu. Bu çayın tek bir malzemeden oluşması, doğal ve basit bir çözüm sunuyor. Geleneksel bilgiler ve modern araştırmalar, bu çayın etkili olduğunu ve öksürük gibi yaygın bir rahatsızlığa karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturabileceğini gösteriyor. İşte o çayın yapımı ve faydaları...

    Sosyal medyada viral olan bu çayı içenlerin 30 yıldır öksürmediği iddia ediliyor. Bu çayı her kış ciğerlerinize iyi gelmesi için tüketebilirsiniz.

    mandalina kabuğu

    Özellikle Çin tıbbbında ünlü olan çay, soğuk algınlığı, öksürük, zayıf bağışıklık, yorgunluk ve bitkinlik için faydalıdır.

    ÇİNLİLERİN ÖKSÜRÜK KESEN ŞİFA ÇAYI

    Öksürük kesen şifa çayı için gerekli malzemeler;
    2 adet mandalinanın kabukları
    200 ml kaynar su
    isteğe göre 1 tatlı kaşığı bal

    mandalina çay

    Yapılışı;
    2 yemek kaşığı mandalina kabuğunu dilimleyin. Kabukları bir demliğe koyun. Üzerine 200 ml kaynar su ekleyin. 1 saat ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Daha sonra süzüp tüketebilirsiniz. Bu çayın yudum yudum ve yavaş yavaş içilmesi tavsiye edilir.

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    Anahtar Kelimeler:
    mandalina öksürük çin tıbbı bitkiler
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