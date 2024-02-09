Bu çayı içen 30 yıl öksürmedi! Çinlilerin öksürüğü bıçak gibi kesen şifa çayı! Sadece tek malzeme ile yapılıyor

Çin tıbbının köklü geçmişi ve doğal şifalı bitkilerle ilgili derin bilgisi yakından takip ediliyor. Çinlilerin öksürüğü kesen şifa çayı sosyal medyada viral oldu. Bu çayın tek bir malzemeden oluşması, doğal ve basit bir çözüm sunuyor. Geleneksel bilgiler ve modern araştırmalar, bu çayın etkili olduğunu ve öksürük gibi yaygın bir rahatsızlığa karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturabileceğini gösteriyor. İşte o çayın yapımı ve faydaları...

Sosyal medyada viral olan bu çayı içenlerin 30 yıldır öksürmediği iddia ediliyor. Bu çayı her kış ciğerlerinize iyi gelmesi için tüketebilirsiniz.

Özellikle Çin tıbbbında ünlü olan çay, soğuk algınlığı, öksürük, zayıf bağışıklık, yorgunluk ve bitkinlik için faydalıdır.

ÇİNLİLERİN ÖKSÜRÜK KESEN ŞİFA ÇAYI

Öksürük kesen şifa çayı için gerekli malzemeler;

2 adet mandalinanın kabukları

200 ml kaynar su

isteğe göre 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı;

2 yemek kaşığı mandalina kabuğunu dilimleyin. Kabukları bir demliğe koyun. Üzerine 200 ml kaynar su ekleyin. 1 saat ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Daha sonra süzüp tüketebilirsiniz. Bu çayın yudum yudum ve yavaş yavaş içilmesi tavsiye edilir.

