HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 73 bin lira

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 73 bin lira

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 09:50 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan İztuzu Plajı'nda açan kum zambakları çiçek açtı. Dünyaca ünlü plajda çiçek açan zambaklara para cezası uygulanıyor. Kum zambaklarının koparılması ya da zarar verilmesi halinde kişilerden 73 bin 747 lira para temin edilecek.

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 73 bin lira

Uluslararası Doğa Koruma Birliği, 4 yıl önce, tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz'in güney kıyılarında görülen kum zambaklarını koruma altına aldı. Türkiye'de Aydın, Muğla ve Antalya kıyılarında rastlanan kum zambakları güzelliğiyle dikkat çekiyor. Genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40-45 santim boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3-15 arasında değişen kum zambakları ağustos ile ekim ayları arasında çiçek veriyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü 10 plajından biri olan İztuzu'nda da 5 kum zambağı çiçek açtı. Üzerine basılmaması için kum zambaklarının etrafı beyaza boyanmış, taşlarla çevrildi. Plajda, soğanlı bir tür olan ve fazla su istemeyen kum zambakları ile ilgili uyarı levhaları da bulunuyor. Soğanı yurt dışına çıkartılması yasak olan kum zambaklarını koparmanın cezası ise 73 bin 747 lira. Kum zambaklarını görmek için bölgeye gelen gezi teknesi kaptanı Ozan Kıydan (40), "Koruma altındaki bir tür olan kum zambakları bu bölgede yetişiyor. Kum zambağı, değerli bir çiçek türü. Koparılması yasak. Koparılması halinde 73 bin 747 lira gibi bir cezası var. Bu bölgede yaşıyorum, cezası olduğu için bu çiçeği buralarda koparan olduğunu hiç duymadım. Kum zambakları, İztuzu Plajı'nda genelde eylül ayı sonu ekim ayının başı gibi açıyor" dedi.

kum-zambaklari-cicek-acti-koparmanin-cezasi-73-bin-lira_3345_dhaphoto5

kum-zambaklari-cicek-acti-koparmanin-cezasi-73-bin-lira_3345_dhaphoto4

kum-zambaklari-cicek-acti-koparmanin-cezasi-73-bin-lira_3345_dhaphoto1

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Metrobüs durağında meydan kavgası!Metrobüs durağında meydan kavgası!
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması
Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
4 kişinin tecavüzüne uğradı! İğrenç olayda yeni gelişme
4 kişinin tecavüzüne uğradı! İğrenç olayda yeni gelişme
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Metrobüste 'Kız arkadaşıma yan baktın' dedi, tekme tokat saldırdı!
Metrobüs durağında meydan kavgası!
Türkiye onu konuşmuştu! Leyla Aydemir'in davasında karar günü
Türkiye onu konuşmuştu! Leyla Aydemir'in davasında karar günü
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı
Muğla'da feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürmüştü! Yeni gelişme
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürmüştü! Yeni gelişme
4 kişinin tecavüzüne uğradı! İğrenç olayda yeni gelişme
4 kişinin tecavüzüne uğradı! İğrenç olayda yeni gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.