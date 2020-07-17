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Bu çip depresyona iyi gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.07.2020 12:21 | Son Güncelleme

Elon Musk’ın sahip olduğu Neuralink adlı şirket, insanın beyin performansını arttıran beyin çipi geliştirmesi ile ilgi çekmişti. 2019 yılında Temmuz ayında ilk detayları veren Neuralink, 2020’nin ikinci yarısında ürünlerinin hazır olacağını söylemişti. Hatta bu ürünler insan beynine yerleştirecek hazırlıkta bile olabileceği söyleniyordu.

Bu çip depresyona iyi gelecek

Neurolink’in beyin cipi ile ilgili daha fazla detayı ise 28 Ağustos 2020 tarihinde herkese açıklanacaktı. Evet sessiz bir bekleyiş hakimdi ta ki Elon Musk Twitter üzerinden bazı detayları açıklayana kadar. Elon Musk bir gazetecinin, geliştirilen beyin ciplerinin farklı beyin hastalıkları ve depresyona karşı da etkili olup olmayacağı sorusuna sessiz kalmadı.

Elon Musk, geliştirilen ürünün bu tür hastalıklara iyi geleceğini, bu ürünün her ne kadar umut verse de, bir o kadar da korkutucu olduğunu, tüm hissettiklerimiz ve düşüncelerimizin sadece bir elektrik sinyal olduğunu dile getirdi.

Neuralink, şu ana kadar sadece bir prototipi gün yüzüne çıkardı. 10.000 elektrot’tan oluşan bu prototip sadece verileri yazıp okuyabiliyordu. Bu çipin en büyük özelliği Parkinson tedavisinde kullanılan beyin çipinden 1000 kat fazla elektrot bulundurmasıydı.

BEYİN ÇİPLERİ BİRBİRLERİ İLE KONUŞABİLECEK

Neuralink ilk aşamada Parkinson hastalığı gibi beyin hastalıklarını tedavi eden bir ürün geliştirecek. Uzun dönemde ise insan beyninin verimliliğini artıran ürünler geliştirmek istiyor. İnsanlar bu ciplerle yapay zeka ile aynı verimliğe ulaşacaklar.

Elon Musk önceki dönemde yaptığı açıklamalarda, bu ürünlerin beş ile on yıl içerisinde hazır olacağını söylemişti. En büyük değişikliği ise, insanların sadece konuşmalarla haberleşmeyeceği, telepati özelliğini kazanarak haberleşebileceklerini belirtmişti.

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