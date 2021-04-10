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  4. Bu da Kovid-19 Aşı Turu! Fiyatlar 10 bin liraya kadar çıkıyor

Bu da Kovid-19 Aşı Turu! Fiyatlar 10 bin liraya kadar çıkıyor

10.04.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 aşısı olmak isteyenlerin sayısı artınca, fırsatçılara gün doğdu. Sosyal medyada 'Covid-19 Turu' paylaşımları ile vatandaşların yurt dışında aşı olmalarını sağladıklarını ileri sürdüler. Söz konusu ülkelerden birinin Sırbistan olduğu görülürken, Türkiye-Belgrad Büyükelçiliği böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Bu da Kovid-19 Aşı Turu! Fiyatlar 10 bin liraya kadar çıkıyor

Son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde olan ve milyonlarca kişinin olmayı beklediği Kovid-19 aşısı, fırsatçıları harekete geçirdi. Bazı turizm acentaları, Rusya, Sırbistan, Dubai gibi ülkelere 'Covid-19 Turu' düzenlemeye başladı. Acentaların sosyal medya hesaplarından paylaştığı tur kapsamında, karşılığında vatandaşları götürdükleri ülkede aşı olmalarını sağlarken, transfer, konaklama ve yeme-içme gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları bilgisi de yer aldı. Vatandaşların Biontech, Phizer, Sinovac, Sputnik gibi aşılar arasından istediğini seçiyor, fiyatlar ise 324 Euro (3 bin 150 lira) ile 1099 Euro (10 bin 680 lira) arasında değişiyor.

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"TURLAR 3 HAFTADIR DEVAM EDİYOR"

Bir turizm şirketi yetkilisi, "Belli tarihlerde turlar düzenliyoruz. Öncesinde gitmek istenirse, açtığımız VIP paketler ile 50 Euro fazla ödenmesi durumunda istenen tarihte de gidilebiliyor. 2 doz aşı yapılıyor. Bilgilerinizi gideceğiniz ülkenin sağlık bakanlığı sistemine giriyoruz ve oradan randevu alıyoruz. Konsolosluklarla da birlikte çalışıyoruz. Zaten bize turla ilgili Türk makamlarından bir bildiri gelmedi. Biz de bu turlara 3 haftadır devam ediyoruz. Çok rezervasyon alıyoruz" diye konuştu.

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"YURT DIŞINDAN GELENE AŞI YAPILMAYACAK"

Türkiye-Belgrad Büyükelçiliği ise konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Turizm acentalarının, tur için buraya getirdiği vatandaşların aşı olmasına ilişkin bir bilgimiz yoktur. Geçtiğimiz haftalarda Astra Zeneca aşısını, komşu ülkelerden gelen vatandaşlar oldu. Biz zaten bununla ilgili onlara ‘Bizde aşı var, gelin aşı olun’ çağrısında bulunmuştuk. Ancak bunun dışında, herhangi bir turizm acentasının Türk vatandaşlarını Sırbistan’a getirip aşı olmalarını sağlaması gibi bir durum söz konusu değil. Olsa, buradaki yetkili makamların haberi olurdu. Sağlık Bakanı Ana Brnabic de bir açıklama yaparak, bundan sonra yurt dışından gelenlere aşı yapılmayacağına dair bilgi verdi."

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DHA

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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