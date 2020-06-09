Bu da oldu! Ev sahibi duvardan gelen sesleri duyunca...

İlçede lojman olarak kullanılan tek katlı evin klima tahliye hortumundan içeri yılanlar girdi. Lojmanda yaşayan vatandaşın duvardan gelen sesleri duyması üzerine olay yerine gelen Belediye ekipleri, panik yaşayan kişileri sakinleştirerek durumu kontrol altına aldı.

Bulundu yerden kurtarılan yılanlar itfaiye ekipleri tarafından uzak bir noktada doğaya salındılar.

BURSA

Bursa’da, tekstil firmasına giren yılan, korkuya neden oldu. Yılanın itfaiye ekipleri tarafından yakalanma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.