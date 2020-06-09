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  4. Bu da oldu! Ev sahibi duvardan gelen sesleri duyunca...

Bu da oldu! Ev sahibi duvardan gelen sesleri duyunca...

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2020 11:50 | Son Güncelleme

Son haftalarda aralıksız gelen yılan haberlerine bir yenisi daha eklendi. Yerleşim yerlerinde yakalanan onlarca yılandan sonra bu kez Düzce'deki olay vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Düzce’nin Çilimli ilçesinde klima tahliye borusundan giren iki yılan kartonpiyerlerin arasından itfaiye ekiplerinin çalışması sonucundan kurtarıldı.

EKİPLERE HABER VERDİLER

İlçede lojman olarak kullanılan tek katlı evin klima tahliye hortumundan içeri yılanlar girdi. Lojmanda yaşayan vatandaşın duvardan gelen sesleri duyması üzerine olay yerine gelen Belediye ekipleri, panik yaşayan kişileri sakinleştirerek durumu kontrol altına aldı.

KLİMA HORTUMUNDAN GİRMİŞLER

İlçede lojman olarak kullanılan tek katlı evin klima tahliye hortumundan içeri yılanlar girdi.
Ardından evin kartonpiyer kısmına gizlenen yılanların sesini duyan lojmanda kalanlar durumu Çilimli Belediyesi itfaiye ekiplerini haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler ses gelen yerdeki kartonpiyeri keserek içinde bulunan yılanları tek tek çıkardı.
Bulundu yerden kurtarılan yılanlar itfaiye ekipleri tarafından uzak bir noktada doğaya salındılar.
Öte yandan yılanların 1,5 metre uzunluğunda olduğu gözlemlendi.

BURSA

BURSA
Bursa’da, tekstil firmasına giren yılan, korkuya neden oldu. Yılanın itfaiye ekipleri tarafından yakalanma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İznik’teki bir tekstil firmasının üretim bölümüne, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan girdi. 100 işçi bulunan firmada çalışanlar yılanı görünce korkuya kapıldı.
İhbar üzerine gelen İznik Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı önce bahçeye çıkarıp, sonra da yakaladı. Yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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