Bu da oldu! Görüntüler bir benzin istasyonundan: Robotlar iş hayatına atıldı

Her geçen gün gelişen robotik teknoloji artık iş hayatında da kullanılmaya başladı. Sektörlerde verimliliği artırması beklenen robotların iş gücü piyasasında ne gibi değişiklik yapacakları ise henüz meçhul. İnsan gücünün ikinci plana atıldığı otomasyon uygulamalarının sonuçlarından biri olan işsizlik kamuoyunda büyük bir endişe konusu. Son olarak Çin'in Hangzhou şehrinde kaydedilen görüntüler, teknolojinin geldiği seviyeyi gözler önüne serdi. Bir benzin istasyonunda kaydedilen anlarda istasyona gelen araçlara robotların hizmet ettiği görüldü.

HIZLI HAREKETLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Kaydedilen görüntülerde bahsi geçen robotun seri hareketleri dikkat çekti.

Firmaların son zamanlarda otomasyon sistemlerinde kullanılan robot sayılarını artırmaları yönündeki girişimlerinin ise iş dünyasına ve insanlara nasıl uyum sağlayacağı endişe yaratıyor.









