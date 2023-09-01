Bu da oldu: Yapay zeka sizin yerinize toplantılara girebilecek!

Yapay zeka yine gündemde. Ancak bu kez konu Google. Şirket, bir toplantıdayken dikkatinizin başka bir toplantıda olduğu dönemi sona erdirip, yapay zekanın sizin yerinize toplantılara gireceği bir dönemi başlatabilir.

Google, Google Meet'e Duet AI'yı entegre ettiğini duyurdu.

"BENİM İÇİN NOT AL" ÖZELLİĞİ

Toplantılar sırasında daha iyi etkileşim kurmaya yardımcı olmak adına not alma ve özet gönderme yükünü ortadan kaldırdığını iddia eden Google'a göre, Duet AI'ın yeni "benim için not al" özelliği notları, eylem öğelerini ve video kesitlerini gerçek zamanlı olarak yakalayabilecek ve toplantıdan sonra katılımcılara bir özet gönderecek.

GEÇ KATILANA ÖZET

Google'a göre, geciken katılımcıları hızlı bir şekilde bilgilendirmeye yardımcı olacak "şimdiye kadarki özet" özelliği ise toplantıya geç gelenlerin kaçırdıkları her şeyin hızlı bir özetini sunacak.

ARTIK YAPAY ZEKA TOPLANTIYA DA GİREBİLİR

"Benim için katıl" özelliği ise oldukça ilginç. Bu özellikle ile de Duet AI sizin adınıza toplantıya katılabilecek. Özellik, mesajınızı iletebilecek ve özeti almanızı sağlayabilecek.

