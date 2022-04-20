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Bu da Sakaryalı Robin Hood! 2 milyon TL ikramiye kazanınca bakın ne yaptı

20.04.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Kazı Kazan'dan 2 milyon TL kazanan "Sakaryalı Robin Hood" gündem oldu. 2 milyon TL kazanan talihli, ilk işlerinden biri olarak kupon aldığı büfenin veresiye defterini kapatarak borçları ödedi. Büfe sahibi Fatih Bayram’a ise motosiklet hediye eden talihlinin 2 milyon TL'lik ikramiyeyi önce 2 bin TL olarak yorumladığı da ortaya çıktı.

Bu da Sakaryalı Robin Hood! 2 milyon TL ikramiye kazanınca bakın ne yaptı

Adapazarı ilçesinde bir kişi, 17 Nisan'da Cumhuriyet Mahallesi, Farabi Caddesi'ndeki büfeye giderek 'Para Yağmuru' adı verilen Kazı Kazan'dan 7 kupon aldı. Kuponları kazımaya başlayan kişi, 5'incisine geldiğinde 2 bin TL ikramiye kazandığını düşünerek büfe sahibi Fatih Bayram'a gitti. Bayram'ın uyarısı ile büyük ikramiye olan 2 milyon TL'yi kazandığını öğrenen talihli, büyük sevinç yaşadı. İkramiyeyi aldıktan sonra büfeye gelen talihli, veresiye defterinde mahalleliye ait olan 4 bin 500 liralık borcu kapattı, ayrıca büfe sahibine motosiklet hediye etti.

'KENDİ GÖNÜL RIZASIYLA GELMİŞ'

Büyük ikramiye talihlisinin 30 TL'lik seriden 7 adet aldığını belirten büfe sahibi Fatih Bayram, "Bunlardan 5'incisinde kendisine 2 milyon TL çıktı. Talihli güvenli bir şekilde ikramiyesine kavuştu. Ertesi gün kendi gönül rızasıyla gelmiş, babam İbrahim Bayram'a 'Ne istersiniz' diye sormuş ve bir motosiklet hediye etmiş. Aynı zamanda mahallede 7- 8 kişinin yaklaşık 4 bin 500 liralık ekmek, süt ürünleri gibi veresiye borçlarını kapatmış. Bize bu şekilde bir faydası da oldu. İkramiye bizim bayimizden çıktığı için çok sevinçliyiz ve mutluyuz" dedi.

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'2 BİN TL OLARAK YORUMLADI'

Talihlinin 2 milyon TL'lik ikramiyeyi önce 2 bin TL olarak yorumladığını anlatan Bayram, "Bana uzattığı zaman, kendisine biletin 2 milyon TL olduğunu söyledim. Sevindi, 'Canım yeğenim' diyerek bana sarıldı. Baya mutlu oldu, sevinçten heyecan yaptı. 'Beni evime bırakır mısın' dedi. Ben de özel aracımla kendisini evine kadar bıraktım. Sabah da tekrar kendisini alıp, ikramiyesini almaya gittik. Biraz borçları varmış, ramazan ayında yüzü biraz olsun gülmüş oldu. Bizim de yüzümüz gülmüş oldu" diye konuştu.

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'ŞU AN ELİMİZDE KAZI KAZAN KALMADI'

Büyük ikramiye sonrası satışlarda artış olduğunu vurgulayan Bayram, "Pazartesi gününden itibaren beklemediğimiz bir yoğunluğun içine girdik. Yoğunluk devam ediyor ve şu anda elimizde Kazı Kazan da kalmadı. Kargoları bekliyoruz. İnşallah işlerimiz bu şekilde devam eder ve insanlara kazandırmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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