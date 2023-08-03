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'Bu defa çok sert kayaya çarptı' Taksim metrosundaki tacizci turisti dövdü... 'Telefonunda fotoğraflarımızı gördüm'

03.08.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim metrosunda kadınların bacaklarını gizlice çeken bir erkek turisti fark eden Feray Açıkgöz, olaya hızla müdahale edip turisti dövdü. Metroda birinin kendilerini çektiğini fark ettiğini ve telefonunda da fotoğraflarını gördüğünü söyleyen Açıkgöz, yaşananları anlattı. Sporcu, antrenör ve dublör olduğunu belirten Açıkgöz, "Bu defa çok sert kayaya çarptı" ifadelerini kullandı.

'Bu defa çok sert kayaya çarptı' Taksim metrosundaki tacizci turisti dövdü... 'Telefonunda fotoğraflarımızı gördüm'

Taksim metrosundaki tacizci erkek turist, bir kadın tarafından dövüldü. Metroda gizlice kadınların bacaklarını çeken erkek turist, Feray Açıkgöz tarafından fark edildi. Olaya müdahale eden Açıkgöz turisti döverek o anlar kameraya da kaydedildi. Yaşananlardan sonra Açıkgöz, olaya dair açıklamada bulundu, olayın nasıl yaşandığını anlatarak "Bu defa çok sert kayaya çarptı" dedi. İşte detaylar...

Olayın yaşandığı anların kayıt altına alındığı söz konusu videoda "Bir gözünü daha patlatacağım senin. Bekle. Polise gidelim, bir gözünü daha patlatacağım." sözleri de duyuldu.

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"TELEFONUNDA BİZİM FOTOĞRAFLARIMIZI GÖRDÜM"

Yaşananlardan sonra olayı anlatan Feray Açıkgöz, "Ben sporcuyum, antrenörüm ve dublörüm. Metroda birinin bizi çektiğini fark ettim ve ayağa kalktığımda telefonunda bizim fotoğraflarımızı gördüm. Şu an o anı yaşıyor gibiyim. Üzerine tekmeler, yumruklar... Oturduğu yere çıkıp kafasına, kaşını patlatmışız. Önce tekmelemeye başladım. Sonra yumruklar atmaya başladım. Hatta kolumda bir ezik oldu ne kadar sert vurduysam artık. Buna rağmen vurmaya devam ettim." dedi.

"BU DEFA ÇOK SERT KAYAYA ÇARPTI"

Devamında Açıkgöz, "Bu defa çok sert kayaya çarptı, bundan sonra da böyle olacak. Yine olsa yine yaparım" ifadelerini kullandı.

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