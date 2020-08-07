Bu doğal yöntemler topuk dikeni ağrısına iyi geliyor! Epsom tuzu, kekik, limon...

Topuk dikeni, kalsiyumun taban çukuru ve topuk arasında birikmesi ile hissedilen rahatsızlıktır. Topukta başlayan ve zamanla ayağın çeşitli bölgelerine yayılan bu ağrıya sebep olan topuk dikeni genellikle 0,5 cm boyutundadır. Boyunun çok küçük olması gözle görülememesine neden olur. Tıp literatüründeki karşılığı osteofit olan bu hastalığın teşhisi her zaman kolay olmaz. Zıplamaya veya koşmaya bağlı tekrarlayıcı kas kasılmaları sonucunda oluşabilen hastalığın ortaya çıkmasının sebeplerinden birisi de yalın ayak yürümektir.
AĞRILI TOPUK DİKENİNİ GEÇİRMENİN DOĞAL YOLLARI
Topuk kemiğini ayak parmaklarına bağlayan doku şeridi olan plantar fasyanın kronik olarak gerilmesi de hastalığın meydana gelmesinin yaygın sebeplerindendir. Bu hastalık için doğal tedavi yolları bulunur. Ancak hastalık ilerlemiş durumda ise kesinlikle uzman bir doktora görünmelisiniz.
KEKİK YARDIMI İLE AĞRILARINIZI DİNDİREBİLİRSİNİZ
Bitkisel çözümler bulmak herhangi bir kimyasala maruz kalmadan ağrınızı dindirmenizi sağlar. Kekik ile tedavi uygulaması için yapmanız gereken adımlar şu şekilde:
Bir kova sıcak su içerisine bir çay bardağı kadar kekiği ilave edin.
Suyun ılımasını bekledikten sonra ayaklarınızı 45-50 dakika su içerisinde bekletin.
EPSOM TUZU: BİTKİSEL BİR TEDAVİ
Bir kova veya leğen içerisine 3 çorba kaşığı epsom tuzu atın.
Tuz eridikten sonra kova içerisinde ayaklarınızı bekletin.
Ayaklarınızı 40 dakika dinlendirmeniz yeterli olacaktır.
LİMON
Ağrı ve iltihap sorunlarınızı limonların sahip olduğu şifa kaynakları sayesinde çözebilirsiniz.
Gece yatmadan önce dilimlediğiniz limonlarınızı ayağınıza sarın ve üzerine çorap giyin.
Limon içerisinde bulunan antioksidan maddeler bağ dokularınızın yenilenmesine yardım eder.
ZENCEFİL ÇAYI TEDAVİSİ
Zencefil çayı doğal tedavi yöntemleri arasında sık tercih edilenlerdendir.
Düzenli şekilde zencefil çayı tüketmek vücudunuzdaki yaraların veya ağrıların iyileşmesi için idealdir.
Topuk ağrılarınız da bu şekilde tedavi edilebilir.
VICKS İYİ BİR DOĞAL ÇÖZÜM
1 litre su ile 1 yemek kaşığı miktarında vicksi karıştırın.
Bu karışım içerisinde ayaklarınızı bekletin.
Su içerisinde beklettikten sonra streç film ile ayağınızı sarın.
Gece boyunca filme sarılmış şekilde ayaklarınızı bekletin.
Sabah kalkınca streç filmi çıkarıp yumuşak bir çorap giyin.
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