Bu doğal yöntemler topuk dikeni ağrısına iyi geliyor! Epsom tuzu, kekik, limon...

Topuk dikeni, kalsiyumun taban çukuru ve topuk arasında birikmesi ile hissedilen rahatsızlıktır. Topukta başlayan ve zamanla ayağın çeşitli bölgelerine yayılan bu ağrıya sebep olan topuk dikeni genellikle 0,5 cm boyutundadır. Boyunun çok küçük olması gözle görülememesine neden olur. Tıp literatüründeki karşılığı osteofit olan bu hastalığın teşhisi her zaman kolay olmaz. Zıplamaya veya koşmaya bağlı tekrarlayıcı kas kasılmaları sonucunda oluşabilen hastalığın ortaya çıkmasının sebeplerinden birisi de yalın ayak yürümektir.

AĞRILI TOPUK DİKENİNİ GEÇİRMENİN DOĞAL YOLLARI

Topuk kemiğini ayak parmaklarına bağlayan doku şeridi olan plantar fasyanın kronik olarak gerilmesi de hastalığın meydana gelmesinin yaygın sebeplerindendir. Bu hastalık için doğal tedavi yolları bulunur. Ancak hastalık ilerlemiş durumda ise kesinlikle uzman bir doktora görünmelisiniz.

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