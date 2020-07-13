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Bu doğal yöntemlerle ter kokusu tarihe karışıyor! Bal, sirke ve karbonat ile...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ter kokusu bakterilerin koku yapan bölgelerde birikmesi sonucu oluşur. Vücudumuzda biriken toksinleri ter bezlerimiz aracılığıyla atsak bile terlemek çoğu zaman rahatsızlık verir. Özellikle yaz aylarında daha ağır bir koku saçan terimiz deodorant, parfüm gibi kimyasallarla önlenebilir fakat bu maddeler de içeriklerinde bulunan kimyasallar nedeniyle vücudumuza zarar verir.

Bu doğal yöntemlerle ter kokusu tarihe karışıyor! Bal, sirke ve karbonat ile...

İçindekiler

  • KARBONAT
  • ELMA SİRKESİ
  • BAL
  • BEYAZ SİRKE
  • ANTİBAKTERİYEL SABUNLAR

Kimyasal içerikli ürünler vücudumuzla temas ettiğinde içeriklerinde bulunan maddeler beynimizden tutun da sindirim sistemimize kadar vücudumuzun çeşitli noktalarını etkiler. Bu yüzden vücut kokusuyla mücadele ederken kansere bile sebebiyet veren ürünlere değil de doğal içeriğe sahip ürünlere yönelmek vücudumuzun yararına olacaktır. Ter kokusundan kurtulmanın yolları yazımızda...

KARBONAT

Birçok yararı olan karbonat aynı zamanda bedeninizin kötü kokularla mücadelesinin başrol oyuncularından biri. Vücudunuzun ter kokan bölgelerine sürdüğünüz karbonat, nemi emerek kötü koku yayan bakterileri ortadan kaldırır. Daha da etkili bir çözüm için karbonatı mısır nişastasıya birlikte kullanabilirsiniz. Hazırladığınız karışımı koltuk altlarınıza, boyun çevrenize ve ayaklarınıza sürün. Sonrasında işe yaradığını göreceksiniz!

ELMA SİRKESİ

Özellikle koltuk altından yayılan kokular için çok etkili bir çözüm olan elma sirkesi, cildin pH seviyesini azaltır ve sürüldüğü bölgelerde bakteri oluşumunu engeller. Peki elma sirkesi nasıl uygulanır? Eğer koltuk altı kokusundan şikayetçiyseniz sulandırılmış sirkeyi günde bir kez koltuk altınıza uygulayın. Daha kolay uygulamak için hazırlamış olduğunuz karışımı sprey şişeye doldurabilirsiniz.

Ayak kokularınız için ise ayaklarınızı yerleştirebileceğiniz geniş bir kaba su koyun ve içerisine 1/3 oranında elma sirkesi ekleyin. Ayaklarınızı bu suyun içerisinde 15 dakika boyunca bekletin ve bu işlemi haftada 2-3 kez tekrarlayın. Sirkeli su hem ayaklarınızın rahatlamasını sağlayacak hem de ayaklarınızda oluşan kötü kokuyu engelleyecektir.

BAL

Bal kullanarak sağlığınız tehlikeye atmadan ter kokusunu önleyebilirsiniz. Bunun için banyo yaptıktan sonra vücudunuzu durulayacağınız suya bir miktar bal ekleyin ve koltuk altınıza uygulayın, ardından da durulayın. Bu doğal karışım, koltuk altı kokularınızı önleyerek cildinizin temiz kokmasını sağlayacak.

BEYAZ SİRKE

Tıpkı elma sirkesi gibi beyaz sirke de vücudunuzdan yayılan kötü kokuları önlemeye yardımcı olur. Koltuk altınıza uygulamak için öncelikle yeterli miktardaki temiz bir pamuğa biraz beyaz sirke damlatın. Beyaz sirkenin keskin kokusu sizi rahatsız etmesin çünkü bu koku maksimum birkaç dakika içerisinde uçacak. Fakat beyaz sirkenin içerisinde yer alan ve kötü kokularla mücadele etmesini sağlayan özler, gün boyu kötü kokuları önlemek için kalacak.

ANTİBAKTERİYEL SABUNLAR

Antibakteriyel sabunlar vücudunuzun kötü kokuyla mücadele etmesini önler. Aynı zamanda var olan bakterileri yok eder ve yenilerinin üremesine engel olur. Bu nedenle antibakteriyel sabunları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Antibakteriyel sabunları aktarlardan ve dermokozmetik eczanelerden satın alabilirsiniz.

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