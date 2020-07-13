Bu doğal yöntemlerle ter kokusu tarihe karışıyor! Bal, sirke ve karbonat ile...

Kimyasal içerikli ürünler vücudumuzla temas ettiğinde içeriklerinde bulunan maddeler beynimizden tutun da sindirim sistemimize kadar vücudumuzun çeşitli noktalarını etkiler. Bu yüzden vücut kokusuyla mücadele ederken kansere bile sebebiyet veren ürünlere değil de doğal içeriğe sahip ürünlere yönelmek vücudumuzun yararına olacaktır. Ter kokusundan kurtulmanın yolları yazımızda...

KARBONAT

Birçok yararı olan karbonat aynı zamanda bedeninizin kötü kokularla mücadelesinin başrol oyuncularından biri. Vücudunuzun ter kokan bölgelerine sürdüğünüz karbonat, nemi emerek kötü koku yayan bakterileri ortadan kaldırır. Daha da etkili bir çözüm için karbonatı mısır nişastasıya birlikte kullanabilirsiniz. Hazırladığınız karışımı koltuk altlarınıza, boyun çevrenize ve ayaklarınıza sürün. Sonrasında işe yaradığını göreceksiniz!

ELMA SİRKESİ

Özellikle koltuk altından yayılan kokular için çok etkili bir çözüm olan elma sirkesi, cildin pH seviyesini azaltır ve sürüldüğü bölgelerde bakteri oluşumunu engeller. Peki elma sirkesi nasıl uygulanır? Eğer koltuk altı kokusundan şikayetçiyseniz sulandırılmış sirkeyi günde bir kez koltuk altınıza uygulayın. Daha kolay uygulamak için hazırlamış olduğunuz karışımı sprey şişeye doldurabilirsiniz.