Bu dönemlerde hayatımızın en önemli parçası haline gelen en iyi kolonya markaları

Pandemi sürecinde temizlik, hayatımızda çok daha önem kazandı. Sürekli hijyenik olmayan ortamlarla temasta olduğumuz günlük rutinimizde, ellerimizi nasıl hijyenik hâle getireceğimiz düşüncesine kolonyalar kullanışlı bir çözüm sundu. Hastalıklardan korunmak için güvenilir bir alternatif olan kolonyaların pandemiyle sayılarının artması, en güvenilir ve güçlü kolonya seçimini önemli bir hâle getirdi. Siz de hangi kolonya markasını tercih edeceğinize karar veremediyseniz gelin, birbirinden kaliteli kolonya markalarını birlikte inceleyelim.

1. Bir klasik: Eyüp Sabri Tuncer Limon Kolonyası

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Pandemi süreci, temizliğe olan hassasiyetimizi daha da arttırdı. Hasta olmamak için en ufak bir detay bile çok önemli hâle geldi. En iyi kolonya markası olan Eyüp Sabri Tuncer'in ürettiği Limon Kolonyası, yüksek koruyucu niteliğiyle bakteri ve virüslerden korunma ve el hijyenimizi sağlamada güvenilir bir performans sunar. Uygun fiyatı ve bir litrelik şişesiyle ürün, evinizin kolonya ihtiyacını karşılar. 80 derece alkol içeren Eyüp Sabri Tuncer Limon Kolonyası, günde belli aralıklarla düzenli şekilde kullanıldığında elinizdeki mikroplardan kurtulmanızı sağlar. Serin yerde saklayarak kolonyanın bozulmasını önleyebilirsiniz.

2. Güzel kokusu ile beğenileri kazanan Rebul Bouquet 270 ml Kolonya

En iyi kolonya markası konusuna bir diğer alternatif olan Rebul, Bouquet Kolonya isimli ürününün kokusu ile hem bulunduğunuz havanın hem ellerinizin çok güzel kokmasını sağlar. Parfüm olarak da kullanabileceğiniz ürünü uygun boyutuyla evde ya da dışarıda rahatça kullanabilir, salgın hastalıklardan korunabilirsiniz. Japonya'nın bahar aylarında ortaya çıkan şakayık çiçeğinden aromasını alan kolonya; evinizin, arabanızın, iş yerinizin kokusunu güzelleştirir, hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur ve böylece hijyen problemini çözer. Kokusuyla sizi büyüleyecek bu ürünün mini kolonya boyutu olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

3. Selin Limon Kolonyası ile elleriniz güvende

Gün içinde hem güzel kokusu hem hijyen özelliğiyle kullandığımız kolonyalar, salgınla neredeyse bir zorunluluk hâline geldi. Hijyene çok dikkat ettiğimiz bugünlerde 80 derecelik Selin Limon Kolonyası, sizi mikroplardan arındırır ve bulunduğunuz ortama güzel bir koku bırakır. "En iyi kolonya markası hangisi?" diye merak edenler için cevap olabilen ürün, alkol içeriğiyle mikroplara karşı güçlü bir savunma sağlar. İçeriğinde linalool, limon, sitronellol, geraniol gibi maddelerin harmanlanması ile ürünün koruyuculuk düzeyi çok yüksek seviyeye gelir. Kolonyayı düzenli kullanarak hem evinizin hem ellerinizin güzel kokmasını ve arınmasını sağlayabilirsiniz.

4. Ferah evler için Duru Limon Kolonya

Rahat taşınabilir olması ile her yere götürebileceğiniz Duru Limon Kolonyası, bütçe zorlamayan fiyatı ve kalitesiyle kullanıcıların beğenisini kazanır. Yüksek alkol seviyesiyle mikropları öldürücü niteliği güçlü olan ürün, pH dengeli 80 derece özelliği sayesinde hijyen sağlar. Limon çiçeğinin hafif ve güzel kokusunu barındıran kolonya, kullanıldığı zaman ortama ferahlık verir. Tedavi amaçlı kullanılmayan ve serin yerde bekletilmesi uygun olan ürünü tahriş olmuş cilt üzerine uygulanmamanız önerilir. Su ve sabuna ulaşılamayan durumlarda bu ürünü yanınızda bulundurabilir, kolonyanın sağladığı el temizliği ve ferahlığı çok seveceğinize eminiz.

5. Ferah ve hoş kokulu Arko Men Comfort Tıraş Kolonyası

Tıraş kolonyası denince sadece tıraş sonrasında kullanımı akla gelse de normal kolonya olarak da kullanabileceğiniz Arko Men Comfort Tıraş Kolonyası, sağladığı güçlü ferahlık ve harika kokusuyla vazgeçemeyeceğiniz bir kullanım vadeder. Özellikle tıraş bıçağının verdiği yanıcı hissi azaltan ürün, cildinizin tıraş sonrasındaki süreci daha iyi geçirmesi için cildinize gerekli yumuşaklığı sunar. El ve yüzdeki bakterileri öldürüp gerekli hijyeni sağlar. Yüksek alkol içeriğinden dolayı kolonyanın gözünüze temas etmesinden kaçınmanız gerekir. Ürünün güneşli ortamdan koruyarak serin ortamda saklanması önerilir.

6. Temiz ve özel hissetmek için: Deep Fresh Eau De Cologne 80 Derece Lavanta Kolonyası

Hastalıklardan sadece elimizi temizleyerek kurtulamayız. El hijyeniniz dışında ev temizliğinde de kullanabileceğiniz Deep Fresh Lavanta Kolonyası, mikropları öldürmenize olanak tanır. Gün boyu ferahlık veren ürün, içinde bulunan gliserin sayesinde ellerinizin tahriş olmasının önüne geçer. Bunun yanı sıra elinizin nem oranını dengeleyerek cilt kuruluğu sorunlarının önlenmesine yardımcı olur. Antiviral, antibakteriyel, antifungal özellikli kolonya; içeriği ile sadece virüslere değil, bakteri ve mantarlara karşı da koruma sağlar. Ev temizliğinde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünün lavanta kokusu, her yere yayılarak iyi hissetmenize yardımcı olur.

7. Pomellos Kolonya hem sağlığa hem göze hitap ediyor!

Uzun süre kullanım sağlayan Pomellos Kolonya, 250 ml boyutundaki cam şişe tasarımı ile kullanıcıların beğenisini kazanır. Pembe orkide, rengârenk laleler, Tanzanya orkidesi ve taze Akdeniz narenciyesi karışımından oluşan aroması ile güçlü bir koku sunmasının yanı sıra ürün, ferahlatıcı, hafif bir etki sağlar. "Kolonya derecesi nedir?" diye soranlar için hemen cevaplayalım: Bakteri ve virüsleri öldürecek şekilde 80 derecede üretilen kolonya, alkol içeriğiyle elinizi virüs ve bakterilerden arındırır. Serin yerde bekletilmesi önerilen ürün, el ve yüz için kullanıma uygun şekilde üretilir.

8. Pratik ve hijyenik Avva Erkek 100 ml Sprey Kolonya

Kolonya faydaları, salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz günlerde kirli olabilecek olan noktalara temas etmekten kaçınırken epey gündeme geldi. "Kolonya nedir?" diye merak edenlere içeriğinde etil alkol bulunan ve 80 derece özelliğiyle virüs ve bakterileri öldüren bir tür parfüm şeklinde yanıt verilebilir. Diğer sıvı formdaki kolonyalara göre Avva Erkek Sprey Kolonya, hem küçük boyutu hem serinletici etkisi sayesinde daha avantajlı bir kullanım imkânı sunar. Ev, araba, ofis gibi dilediğiniz her yerde kolayca kullanabileceğiniz ürün, hoş kokusuyla gün boyu süren ferahlık sağlar. Özellikle dışarıda çok vakit geçiriyorsanız bu sprey kolonyayı deneyebilirsiniz.

9. Beş litre oluşuyla uzun süreli kullanım: Zambak Kolonyası

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En ucuz beş litrelik kolonya arayışında olanlar için Zambak Kolonyası güzel bir seçenek olabilir. Uzun süre boyunca kolonya ihtiyacınızı karşılayacak olan bu ürünü, hem el hijyeninizde hem ev temizliğinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Temizlik haricinde ürün, ferahlık hissi ile gün boyu rahat etmenizi sağlar. Kolonya içeriğinde etil alkol, aqua parfüm ve gıda boyası bulunur. Virüslere, bakterilere ve mikroplara karşı yüksek öldürücülük oranı sağlayan ürünü; tahriş, yanık bölge ve gözleriniz hariç tüm vücudunuzda kullanabilirsiniz. Cebinizi yormayacak fiyatı sayesinde pandemi günlerinde tercih edebileceğiniz Zambak Kolonyası'nı aldığınızda pişman olmayacağınıza eminiz.

10. Johnson's Kolonya Ocean ile virüs ve bakteri derdinden kurtulun

Johnson's Kolonya Ocean, içerdiği okyanus esintili aroması ve boya içermeyen yapısı ile kullanıcıların beğenisini kazanır. Klinik olarak yumuşaklığı kanıtlanan kolonya, bebekler için özel olarak üretilir. Bunun yanı sıra ürünü, sadece bebeğiniz için değil kendiniz de rahatlıkla kullanabilirsiniz. 200 ml boyutu olan kolonyayı, çantanızda taşıyarak dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Göz ile temas etmemesine ve alerjen etkiye dikkat edilmesi önerilen ürünün, floral isminde başka bir koku seçeneği daha mevcut. Uzun süren ferahlık etkisi ve yüksek koruma özelliği sayesinde ürünü, şüphe duymadan satın alabilirsiniz.

11. Hem şık hem kaliteli: Madame Coco REPERTOIRE Cam Şişe Kolonya

Ev temizliğimizde sıklıkla kullandığımız cam şişe kolonyalar, daha çok el hijyeni sağlaması ve kolay kullanımıyla bilinir. Madame Coco Repertoire Cam Şişe Kolonya da bu tip kolonya çeşitleri arasında kalitesi ve şık cam şişe tasarımıyla göz alıcı şekilde öne çıkar. Modern turunç ve limon kolonyasının birleşmesi ile oluşan Madame Coco markalı ürün, cedrat limon kolonyası özelliğine bürünerek çok hoş bir koku sağlar. Gün içinde düzenli kullanım ile parfüm etkisi de sunabilen ürünü, boyutu sayesinde yanınızda taşıyabilirsiniz. 80 derece alkol içererek üretilen kolonya, bütün virüs ve bakterileri kolayca öldürür.

12. Özel ve hijyenik hissetmek için: Eti Butik Cam Şişe Kutulu Kolonya

Kullanılan malzemelerin dış tasarımının etkileyici olması, motive eden ve hatta mutlu eden bir unsur olarak görülebilir. Mükemmel tasarlanan şişesiyle ortamı güzelleştiren ve çiçeksi hoş kokusuyla etkileyici bir iz bırakan Eti Butik Cam Şişe Kutulu Kolonya, mikropları öldürmesinin yanı sıra şişesiyle güzel bir görsellik sunar. 70 derece alkol içeriğiyle elinizi ferahlatan ürün, yüksek koruma özelliği sayesinde virüslerle savaşmanıza yardımcı olur. Serin, güneşten uzak ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklamanız gereken kolonyayı gözlerinizle temas ettirmeniz hâlinde bol su ile yıkamanız önerilir. Şık şişesi ile sevdiklerinize hediye edebileceğiniz bu ürüne şans vermeye ne dersiniz?

13. Güzel kokmak isteyenlere: Ilgaz Elit 70 Derece Lavanta Kolonyası

Günlük hayatımızda çok fazla kullanmaya başladığımız kolonyalar, fiyat performans açısından seçim yapmamızı zorlaştıran çok fazla seçenek sunuyor. Bir taraftan hijyeni sağlarken bir taraftan da stresinizi azaltarak rahatlamanıza yardımcı olan Ilgaz Elit Lavanta Kolonyası, en iyi kolonya markası kategorisinde bulunur. Ev içinde kolayca kullanabileceğiniz ürün, güçlü performansı ile virüs ve bakterilere karşı yüksek performans sağlar. Hoş kokusunun yanında aromaterapik yapısı sayesinde ortaya çıkan koku, stresinizi azaltıcı özelliği ile gevşemenize yardımcı olur. Ürünün SPF güneş koruması olmadığı için kolonyayı serin yerde saklamanız gerekir.

14. Yasemin kokusu sevenlere: Harrem Yasemin Kolonyası

Harrem Yasemin Kolonyası, içeriğindeki yasemin esansı sayesinde fiziksel ve ruhen temizlenmenize yardımcı olur. Yasemin çiçeğinin huzur veren kokusundan elde edilen ürünün aroması, stresten arınmanıza ve gevşemenize olanak tanır. Hint, Türk, Fransız yasemininin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan içeriği; kolonyanın kokusunu güzelleştirirken güçlü koruyucu özelliği elinizdeki virüs ve bakterilere karşı koruma sağlar. Düzenli kullanımda hem stres seviyeniz düşer hem elinizdeki virüsler azalır. 80 derece alkol içeren Harrem markalı yasemin kolonyasını, gözünüz ve tahriş olmuş bölgeleriniz hariç rahatlıkla kullanabilirsiniz.

15. Kendine dikkat edenlere: Pureline Kolonya Misket Limonu

80 derece alkol içeren Pureline Misket Limonlu Kolonya, misket limonu kokusuyla âdeta limon bahçesindeymişsiniz gibi hissettirir. Taze kokusu ile bulunduğunuz ortamı güzelleştiren ürün, virüs ve bakterileri öldürerek gerekli hijyeni sağlar. İçeriğindeki gliserin sayesinde kolonya, cildinizin nem dengesini koruyarak aşırı kuruma probleminin önüne geçer. Parfüm olarak da kullanabileceğiniz Pureline Misket Limonlu Kolonya'yı, uygun boyutu ile her yere götürebilir, araba kokusu olarak da tercih edebilirsiniz. Hastalıklardan korunmak, temiz dolaşmak ve güzel kokmak için düzenli olarak bu ürünü satın alabilirsiniz. Böylece hem hijyen sağlayabilir hem cildinizin yağ nem dengesini gözetebilirsiniz.