Bu dünyadan bir süre ayrılmak isteyenlere en iyi fantastik kitaplar

Özgün bir anlatıma sahip, farklı ve ilgi çekici kitaplar okumak isteyenlere fantastik kitap tavsiyeleri yapılıyor. Birçok kişi bu durum karşısında "Fantastik kitap ne demek?" sorusunun cevabını merak ediyor. Olağandışı konuları ele alan fantastik kitaplar, hayal gücünün sınırlarını zorlamayı seven ve okurlara masalsı bir dünya sunmayı amaçlayan eserler olarak karşımıza çıkıyor. Amerikan Tanrıları romanında mitolojide yer alan birçok tanrıyı günümüz sokaklarında görebilir, Büyünün Rengi'nde fantastik bir şehre turistik bir gezi yapabilir, Hobbit'te ejderha ve cücelerle tanışabilirsiniz. Kafes romanında tekinsiz bir dünyaya karşı gözlerinizi açmaya çekinebilir, God of War'da İskandinav Tanrıları ve çeşitli canavarlarla amansız bir mücadeleye girebilirsiniz. Siz de kendinizi büyülü evrenlerin kollarına bırakmak istiyorsanız gelin, fantastik kitapların dünyasına beraber göz atalım!

1. Adeta modern bir destan: Amerikan Tanrıları

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Hugo, Nebula, Locus, SFX ve Bram Stoker gibi kazandığı birbirinden prestijli ödüller sayesinde göz dolduran Amerikan Tanrıları, en sürükleyici fantastik romanlar arasında öne çıkmayı başarıyor. Neil Gaiman imzasını taşıyan Amerikan Tanrıları, değişen ve gelişen modern dünyada eski ve yeni tanrıların nefes kesici ve eğlenceli mücadelesini anlatıyor. Gölge, hapishaneden çıkmasına 2 gün kala karısının ölüm haberini alıyor ve cenazeye yetişmek için uçağa biniyor. Bindiği uçakta hayatını değiştirecek gizemli ve macera dolu Bay Çarşamba'yla tanışıyor. Bunun üzerine Gölge, eski ve yeni tanrıların amansız mücadelesine hızlı bir giriş yapıyor.

Neil Gaiman'ın usta kaleminden çıkan diğer kitaplara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Büyüyle harmanlanmış eğlenceli bir dünya: Büyünün Rengi

En uzun fantastik serilerden biri olan DiskDünya'nın ilk romanı olan Büyünün Rengi, son derece eğlenceli anlatımı ve sihir dolu dünyasıyla okurların elinden bırakamayacağı bir fantastik kitap olarak öne çıkıyor. Fantastik bir dünyada turizm temasının işlendiği Büyünün Rengi, Terry Pratchett'ın en sevilen romanları arasında yer alıyor. İkiçiçek adlı karakter, DiskDünya'nın en büyük şehri olan Ankh-Morpark'a ayak basan ilk turist oluyor. İkiçicek'in ve ona rehberlik yapacak bir sihirbazın maceralarının komik ve eğlenceli bir şekilde ele alındığı Büyünün Rengi, her sayfasında okurların ilgisini üzerinde toplamayı başarıyor.

3. Witcher evrenini keşfedin: Son Dilek

Hem video oyunları hem Netflix dizisi ile birçok kişinin gönlünde taht kuran Witcher serisinin ilk kitabı olan Son Dilek, merak uyandırıcı bir fantastik dünya sunmasıyla ve kendini çok sevdiren roman kahramanlarıyla beğeni kazanıyor. Geralt of Rivia'nın küçük yaşta seçilip çeşitli büyü ve mutasyonlara maruz bırakılarak yetiştirilmesini anlatan Son Dilek, tasvir ettiği dünyayla da ilgi çekiyor. Son derece tekinsiz, karanlık ve acımasız yaratıklarla dolu olan bu dünya, Geralt of Rivia'nın etkileyici serüvenlerini konu ediniyor. Masumların en büyük yoldaşı olan Geralt, Son Dilek'te intikam hırsıyla yanıp tutuşan cinler, acımasız çete liderleri ve aşık vampirler gibi birçok farklı düşman ile karşı karşıya kalıyor.

4. Muhteşem bir yolculuk: Hobbit

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde yaşanan olayların öncesini anlatan Hobbit, aynı zamanda evrene başlangıç niteliğinde bir kitap olarak biliniyor. En iyi fantastik kitaplar arasında öne çıkan Hobbit, ortaya koyduğu fantastik dünya sayesinde okurların ilgisini çekmeyi başarıyor. Cüceler, elfler, büyücüler, goblinler ve orklarla dolu olan Hobbit; heyecan verici birçok olayı okuyucu ile buluşturuyor. Kitabın konusu ise şöyle: Kadim ve güçlü cüce halkı, günün birinde yaşadıkları bölgeyi Ejderha Smaug yüzünden terk etmek zorunda kalıyor. Erebor tahtının varisi Thorin Meşekalkan ve kuzenleri, Gandalf adlı büyücüden yardım isteyerek yuvalarını kurtarmak için bir maceraya atılıyor. Bu maceranın en önemli karakterlerinden biri de Hobbit Bilbo Baggins oluyor.

5. Macera dolu bir serüven: Büyücünün Yeğeni

Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap filmi ile hafızalara kazınan Narnia Evreni'nin ilk kitabı olan Büyücünün Yeğeni, yeni bir fantastik dünya keşfetmek isteyenler için ideal bir kitap olarak öne çıkıyor. Polly ve Digory adlı iki çocuğun maceralarının ele alındığı Büyücünün Yeğeni adlı kitapta halkının tarihini unuttuğu fantastik bir yolculuk yapılıyor. Kötü bir hükümdarın emrinde olan Narnia, çocuklara merak uyandırıcı ancak tehlikelerle dolu bir serüven yaşatıyor. Büyücünün Yeğeni, kolay okunabilir olması sayesinde hem çocuk hem yetişkinler için eğlenceli fantastik kitap önerileri arasında bulunuyor.

6. Elinizden bırakamayacağınız bir roman: Ben, Kirke

Başarılı fantastik anlatımıyla göz dolduran Ben, Birke, Olimpos tanrılarının dünyasını farklı bir bakış açısıyla aktarıyor. Heyecan dolu bir anlatım sunan eser; ele aldığı cadılık, aşk, nefret, kıskançlık ve yalnızlık gibi temalarla hem okura keyif veren hem okuru düşündüren bir kitap olarak beğeni kazanıyor. Güneş Tanrısı Helios'un kızı Kirke'nin nasıl Aiaie Cadısı Kirke'ye dönüştüğünü ele alan eser, fantastik öğelerle donatılmış sihir ve büyü dolu dünyası ile okurların ellerinden bırakmakta zorlanacakları bir fantastik kitap olarak öne çıkıyor.

7. Tekinsiz bir dünyaya hazır olun: Kafes

Fantastik kitap önerileri arasında ürpertici ve merak uyandırıcı konusuyla bir adım öne çıkan Kafes, Josh Malerman'ın en iyi romanları arasında yer alıyor. Dünyada bir anda ne olduğu bilinmeyen fakat göz teması kurulmaması gereken bir varlık ortaya çıkıyor. Bu varlıkla karşılaşan insanlar, akıllarını yitiriyor ve bir daha asla eskisi gibi olamıyor. Böyle bir dünyada çocuklarıyla beraber hayatta kalmaya çalışan Malorie, gözlerini açmadan bir yolculuğa çıkmak zorunda kalıyor. Herkesin aniden delirme riski taşıdığı bir dünyada çocuklarıyla beraber gözleri kapalı bir şekilde yola çıkan Malorie'nin hikayesinin anlatıldığı Kafes, en iyi fantastik romanlar arasında gösteriliyor. Ayrıca ilgi çekici konusunun yanı sıra dolaysız anlatımı sayesinde rahat bir şekilde okunabilmesiyle de öne çıkıyor.

Josh Malerman'ın diğer kitaplarını da incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Kurt adamlar aramızda: Melezler

İthaki yayınlarından çıkan Stephen Graham Jones imzalı Melezler, ilgi çekici konusu ve etkileyici anlatımı sayesinde en merak uyandırıcı fantastik kitaplar arasında yer alıyor. Teyzesi ve dayısı ile yaşayan bir çocuğun aslında aile bireylerinin kurt adam olduğunu öğrenmesiyle başlayan Melezler, bambaşka bir serüvenin kapılarını aralıyor. Vakti geldiği zaman kendisinin de kurt adam genleri taşıyıp taşımadığı ortaya çıkacak olan çocuk, büyük bir heyecan yaşıyor. Çünkü bu duruma göre ya dayısı ve teyzesi gibi melez olarak hayatını yollarda geçirmeye ya insanların arasına karışmaya karar vermesi gerekiyor. Sıradan insanların arasında kurt adamların da yaşadığını ele alan Melezler, fantastik konusu ve anlatımıyla okurların beğenisini kazanıyor.

9. Baba ve oğulun tanrılara karşı mücadelesi: God of War

En sevilen oyun serilerinden biri olan God of War, oyundan uyarlanan resmi romanıyla okurlarına en az oyunlardaki kadar heyecanlı bir tempo sunuyor. Olimpos tanrılarını öfkesiyle dize getiren Savaş Tanrısı Kratos, şimdi de oğlu Atreus'u yanına alarak İskandinav Tanrıları ve canavarlarına karşı amansız bir mücadeleye girişiyor. Yol boyu çeşitli mitolojik tanrılar ve destansı yaratıklarla karşılaşan Kratos, bir yandan oğlu Atreus'u korurken bir yandan da ona zorlu ve tehlikelerle dolu bu tekinsiz dünyada nasıl hayatta kalıp savaşacağını öğretiyor. Baba ve oğulun sürükleyici serüvenini ele alan God of War, fantastik macera kitap önerileri arasında kendine özel bir yer ediniyor.

10. Tüm zamanların en başarılı fantastik serisi: Yüzüklerin Efendisi

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20. yüzyılın en çok okunan 100 kitabı arasında ilk sırada olan Yüzüklerin Efendisi, en sürükleyici fantastik kitaplar arasında özel bir yere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Film serisiyle de birçok kişinin hayranlığını kazanan Yüzüklerin Efendisi, Metis Yayınevi'nin tek ciltli özel basımı sayesinde kitabı ilk kez okuyacakların ve serinin hayranlarının beğenisini kazanıyor. Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü kitaplarının bir arada bulunduğu Yüzüklerin Efendisi Tek Cilt; seriyi tekrar tekrar okumak ve kütüphanesinde özenle sergilemek isteyenler için muhteşem bir seçenek oluyor. Mordor dağında Sauron tarafından dövülen güç yüzüğünün yüzyıllar sonra tekrar ortaya çıkmasıyla başlayan bu serüven, okurları her sayfada heyecanlandırmayı başarıyor. Gandalf, Frodo, Saruman, Gimli, Legolas ve Aragorn gibi unutulmaz karakterleri içeren Yüzüklerin Efendisi; destansı anlatımı ve büyüleyici fantastik dünyasıyla okurlara kaliteli saatler vadediyor.



