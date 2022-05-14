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Bu ellerin sahibini gören gözlerine inanamıyor!

14.05.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lauren Bell adlı İngiliz kadının ellerini gören gözlerine inanamıyor. 28 yaşında olmasına rağmen yaşlı bir kadınınmış gibi görünen elleri yüzünden yıllardır alay konusu olduğunu söylüyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç kadının cildinin yaşlı görünmesinin altında ciddi bir neden var. Şimdiye kadar başkaları da aynı dertten ötürü bu sorunu yaşadı...

Bu ellerin sahibini gören gözlerine inanamıyor!

28 yaşındaki İngiliz kadın Lauren Bell, elleri yüzünden alay konusu olduğunu anlattığı TikTok videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Yaşlı bir kadının eli gibi görünen elleri yüzünden sorunlar yaşadığını söyleyen Lauren Bell’in videosu milyonlarca izlendi.

AYNI SORUNU YAŞAYAN BAŞKALARI DA VAR

Lauren Bell, alerjik cildi yüzünden egzama ve semptomlarını hafifletmek için yıllarca steroid kremler kullanması nedeniyle yıprandı.

Im-only-28-but-my-hands-look-like-they-belong

Galler'de işletme sahibi olan genç kadın verdiği demeçte şunları söyledi: "Okuldayken bana 'büyükanne elleri' deniyordu. Ben her zaman alıngan biri oldum. İnsanlardan yorumlarını, sorularını duyuyorsunuz. Bana 'elleriniz neden bu kadar yaşlı görünüyor?' diye soruyorlar. Bu soruyu duymak canımı sıkıyor" diyor.

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Topikal steroid kremlerin yan etkilerinden biri cildin incelmesidir. Çocukken kullandığı egzama kremleri yüzünden bu hale geldiğini söyleyen Lauren Bell, kremleri sürmediği zaman ellerinin alev almış gibi yandığını dile getirdi. Aradan yıllar geçtikçe egzamasında azalma olmamasına cildinde yıpranma başladı.

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Bunun üzerine kremleri kullanmayı bırakan genç kadın, doğal yöntemlerle ellerini iyileştirmeye çalışıyor. Lauren Bell, ilaç kullanmayı bıraktığı için zaman içinde ellerinin de eski haline döneceği umudunu taşıyor.


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Anahtar Kelimeler:
egzama
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