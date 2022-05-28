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Bu etkisi de varmış! Alerjik hastalıklara neden oluyor

28.05.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji hayatımızı pek çok yönden oldukça kolaylaştırsa da zararlı etkileri de oldukça fazla. Sağlığımızı olumsuz etkileyen birçok faktöre sebep olan televizyon, telefon, tablet gibi ekranların her geçen gün sağlığa karşı yeni etkileri ortaya çıkıyor. Uzmanlar fazla kullanılan dijital ekranlar hakkında uyarılarda bulunuyor.

Bu etkisi de varmış! Alerjik hastalıklara neden oluyor

Telefon, tablet, televizyon gibi dijital ekranlar her yaştan insan tarafından kullanılıyor. Dijital ekranların fazla kullanımı kişilerde bağımlılığa yol açıyor. Özellikle pandemi döneminde dijital ekranlara olan bağımlılık artış gösterdi. Fazla kullanılan dijital ekranlar sağlığı birçok açıdan tehdit ediyor. Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya “Özellikle, uzun süreler el ve yüze temas eden nikel içeren telefon ve tabletler sebebiyle hastalarda kızarıklık, kaşıntı, kuruluk, kabarıklıklar, çatlamalar, pullanmalar ve ileri aşamalarda sızıntı ve kabuklanmalar olabilir” dedi.

CEP TELEFONLARI ALERJİYE NEDEN OLUYOR

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Teknolojinin hayatımıza soktuğu nikele bağlı alerjiye dikkat çeken Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya şu açıklamayı yaptı: “Son yıllarda akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlara bağlı olarak görülebilecek önemli bir sağlık sorunu dikkati çekmeye başladı. Bu cihazların yapımında kullanılan nikele bağlı olarak alerjik temas dermatiti gözlemliyoruz. Özellikle, uzun süreler el ve yüze temas eden nikel içeren telefon ve tabletlere bağlı ciddi reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Son yıllarda ortaya çıkan bu dermatit tipine “cep telefonu dermatiti" adı verilmektedir. Nikelden daha az olarak kobalt da cep telefonlarından kaynaklanan alerjik temas dermatitine yol açabiliyor.”

SIK KULLANILAN PEK ÇOK ARAÇ VE GEREÇ ALERJİYE YOL AÇIYOR

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Nikelin sandığımızdan daha fazla hayatımızda olduğuna değinen Çetinkaya, “Tablet bilgisayarlar ve cep telefonlarında bulunan menü düğmeleri, dekoratif logolar ve likit kristal ekranın (LCD) etrafındaki metalik çerçeveler nikelin en yaygın olduğu yerlerdir. Maalesef, nikel telefon ve tablet bilgisayarların yanında insanların günlük hayatta sık karşılaştıkları pek çok araç ve gereç içinde de (mücevher, kemer tokası, fermuar, düğme, çıtçıt, gözlük, madeni para ve anahtar gibi) bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.

GEREKİRSE ELDİVEN KULLANILMALI

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Nikele bağlı alerjik temas dermatiti olan hastalarda, temasın yoğun olduğu vücut bölgelerinde kızarıklık, kaşıntı, kuruluk, kabarıklıklar, çatlamalar, pullanmalar ve ileri aşamalarda sızıntı ve kabuklanmalar olacağını belirten Çetinkaya, cep telefonlarına bağlı alerjik temas dermatitini önlemek için duyarlı bireylerin ve çocukların bu tür cihazlarla olabildiği kadar az temas etmesini önerdi. Prof. Dr. Çetinkaya, “Gerekirse eldiven kullanması ve ellere sık sık nemlendirici krem ve losyonları kullanması öneriyoruz. Bu tarz belirtirler olduğunda ise mutlaka bir hekime başvurmak gerekir” diye konuştu.

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