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  4. Bu evi görenler şaşırıyor... Doğal peteklerden oluşan 100 yıllık arı evi yenileniyor

Bu evi görenler şaşırıyor... Doğal peteklerden oluşan 100 yıllık arı evi yenileniyor

26.06.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yaklaşık 100-150 yıl önce 'Arılık' olarak kullanılmış olduğu düşünülen ev yenileniyor. Doğal petekler için bölmelerin oluşturulduğu tarihi ev, arıcılık tarihi ve faaliyetlerinin anlatılacağı ‘Arıevi’ olarak hizmet verecek.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi’nde 100-150 yıllık olduğu düşünülen kerpiç evin bahçesindeki duvarlar arıların bal yapması için doğal kovan haline getirilmiş. Günümüze kadar ayakta duran tarihi evin kovanları kil ile sıvandı. Antik dönemde kutsal kabul edilen arı ve bal geleneği, bu yapıda kendini gösteriyor. Arkeologlara göre Ürünlü’deki arılıklar Anadolu’da eşine az rastlanır bir geleneğin devam ettiğini gösteriyor. Ürünlü’deki bu tarihi yapı Nilüfer Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için ‘Arıevi’ olarak hizmet verecek olan evde, yenileme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. ‘Arıevi’nde Antik dönemden günümüze kadar arı, bal ve arıcılık tarihinin gelişimi kronolojik olarak metin ve görsellerle ziyaretçilere sunulacak.

Nilüfer Belediyesi’nde görevli arkeolog Fatma Selbik Akın, Ürünlü’nin sivil mimarisinin kerpiçten olduğunu ifade ederek, “Burada diğer yapılardan farklı olan bir özellik gözümüze çarptı. Bulunan evin bahçesindeki duvarlara yapılmış nişler içerisinde Antik dönemden günümüze kadar kullanılan ‘Arılıklar’ var” dedi.

Binanın belediye tarafından kamulaştırıldığı dile getiren Fatma Selbik Akın, “Bina olarak baktığımızda bir müze özelliği taşıyor. Bu bizim için önemli bir şey. Dünyada ve Anadolu’da eşine az rastlanan bir örnek olduğunu belirtebilirim. Mimarisi de göz önünde bulundurularak, arı, arıcılık ve bal tarihinin geçmişten günümüze kadar kronolojik olarak öyküsü bir müze niteliğinde ziyaretçilere sunulacak. Antik dönemden bugüne kadar ulaşan Romalı tarihçilerin metinlerinde arı kovanlarının konumu ve bakımı ile ilgili bilgileri bulabiliyoruz. Anadolu'da Konya Çatalhöyük’te arılıkların tasvir edildiği duvar resimlere rastlıyoruz. Arılıklar oluşturulurken evlerin alt tarafları tercih edilmiş. Ya da yaşanılan konutun dış duvarlarına ya da bahçelerine yapıldığını biliyoruz” diye konuştu.

(İHA)

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