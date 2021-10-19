Bu faydaları tahmin bile edemezdiniz! Sabahları zeytinyağlı veya limonlu su içerseniz...

Limonlu su ve zeytinyağlı su, tabii ki tek başlarına sihirli birer iksir değil! Yine de sabahları aç karna içilen ılık bir bardak zeytinyağlı veya limonlu suyun sağlığa pek çok faydası var. Limon suyunun faydası daha çok, sebebi ise kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar açısından zengin olması. Ayrıca yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklığınızı güçlendirmeye ve demir emilimini artırmaya yardımcı olabilir. Zeytinyağlı su ise anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip, böylece bazı kronik hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olabiliyor. İşte detaylar...

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Limonlu su, çok düşük kalorili bir içecektir ve ister sıcak ister soğuk olarak tüketilebilir. Sabahları şekerli çay veya kahve tüketmek gibi bir alışkanlığa sahipseniz, bu içecekleri limonlu su ile değiştirebilirsiniz. Ayrıca limonlu su tüketimi kalorilerin vücuda ısı üretmek için yakılmasına destek olduğu için metabolizmayı da hızlandırır. Bu da uzun vadede kilo kaybına destek olabilir. Aynı şekilde zeytinyağlı su, tekli doymamış yağ asitleriyle doludur ve bu özelliği kan şekerinizi dengede tutmaya ve uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur.

ANTİ-İNFLAMATUAR VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞE SAHİP

Zeytinyağlı suda bulunan çeşitli bileşikler anti-inflamatuar ve antioksidan etkilere sahip, aynı zamanda ağrı kesici etkiler de sunabilir. Sabahları zeytinyağlı su içmek; kalp, kemik ve sindirim sağlığınız için faydalı ve kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olabilir. Limonlu su, benzer şekilde anti-inflamatuar ve antioksidan kaynağı olan C vitaminiyle doludur. C vitamini, vücutta demir emilimine destek olur ve bağışıklığı güçlendirir.

SU İHTİYACINIZI KARŞILAR VE SİZİ ZİNDE TUTAR

Sabahları limonlu veya zeytinyağlı su içmeyi alışkanlık haline getirmek, vücudunuzun PH dengesini korumak ve günlük ihtiyacınız olan su miktarını karşılamada size yardımcı olur. Bazen tek başına su içmek yetmiyor! Suyunuza limon veya zeytinyağı eklemek daha uzun süre ferahlamanıza yardımcı olur, aynı zamanda temel besinlerle dolu olmaları sebebiyle enerji verir ve daha uzun süre zinde kalmanıza da destek olur.

